文化產業前3季營收 同比增21.8%

大陸國家統計局30日公布，前三季度，中國大陸規模以上文化及相關產業企業實現營業收入84205億元（人民幣，下同），比上年同期增長21.8%，兩年平均增長10.0%，比2019年前三季度同比增速加快2.4個百分點。

中新社報導，大陸國家統計局社科文司高級統計師張鵬表示，今年以來，大陸文化企業發展受到局部地區疫情汛情疊加等因素影響，但助企紓困政策措施落實有力，文化及相關產業保持較快增長，恢復基礎得到鞏固。

前三季度，文化核心領域營業收入51911億元，比上年同期增長22.9%，兩年平均增長11.7%，比2019年前三季度同比增速加快0.9個百分點；占文化企業營業收入比重為61.6%，比上年同期提高0.6個百分點。

其中，新聞信息服務、創意設計服務、內容創作生產等3個行業兩年平均增速超過兩位數，分別為19.5%、16.3%和11.1%；但文化娛樂休閒服務受疫情衝擊較大，兩年平均下降9.9%。

張鵬還指出，隨文化產業數位化戰略深入實施，以視訊直播、創意廣告、智能文娛設備製造等為代表的文化新業態帶動作用持續增強。

前三季度，文化新業態特徵較為明顯的16個行業小類實現營業收入28322億元，比上年同期增長26.1%；兩年平均增長24.0%，高於全部文化企業平均水平14.0個百分點；對文化企業營業收入增長的貢獻達到38.9%，分別比一季度和上半年提高6.1和3.4個百分點。

分區域看，京津冀、長三角、粵港澳等區域文化產業群建設持續推進，推動相關區域文化產業發展。前三季度，東部地區實現營業收入64715億元，比上年同期增長22.5%，兩年平均增長10.4%，高於全部文化企業平均水平0.4個百分點；占中國大陸的比重為76.9%，比上年同期提高0.5個百分點。