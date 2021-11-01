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徐州發展半導體 四路並進

聯合報 / 特派記者林宸誼／徐州報導
徐州市副市長趙興友。特派記者林宸誼／攝影
徐州市副市長趙興友。特派記者林宸誼／攝影

徐州市副市長趙興友表示，徐州市在半導體產業方面，將主攻以半導體材料、半導體設備、第三代半導體材料器件、半導體先進封裝等為重點領域的積體電路產業，並向設計和終端應用兩端延伸，全面提升產業基礎高級化、產業鏈現代化。

徐州投洽會專題活動之一的積體電路與ICT產業10月28日舉行，徐州市工信局局長張長櫻指出，截至今年9月底全市積體電路企業94家，產值102.7億元（人民幣，下同）、年增35.5%。

徐州市科技局局長鮑斌。特派記者林宸誼／攝影
徐州市科技局局長鮑斌。特派記者林宸誼／攝影

張長櫻認為，徐州發展積體電路與ICT產業有基礎、有優勢、有前景，到2025年，全市積體電路與ICT產業規模將突破500億元，成為大陸積體電路材料、裝備產業高地。

張長櫻表示，徐州經濟開發區大力發展半導體級多晶矽，積極引進積體電路封裝設施項目，形成半導體材料、第三代半導體材料器件和半導體先進封裝設施的產業集群；徐州高新區引進超元半導體等企業產業鏈條逐步完善。

另外，在徐州投洽會專題活動之一的生物醫藥與大健康產業推介會上，徐州市科技局局長鮑斌表示，截至今年8月，徐州市新興產業中，生物醫藥和大健康產業企業共計101家，實現產業產值人民幣153.1億元，年增16.1%，預計年底產值將達到人民幣250億元。

鮑斌表示，下一步將重點主攻生物技術藥和化學新藥、新型中藥、高階醫療器械、醫療健康及保健、生物安全和服務領域，全力打造區域性生物醫藥研發、製造基地和大健康產業中心。

鮑斌預計到「十四五」末，生物醫藥產業產值達人民幣500億元，規模以上工業企業達150家，上市企業十家，建成五家生物醫藥特色產業園區和八個公共技術服務平台，帶動徐州產業轉型升級。

半導體 人民幣 開發區

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