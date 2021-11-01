海口休閒農業研討會 兩岸交流

2021年海峽兩岸休閒農業發展（海南）研討會30日在海口開幕。兩岸農業專家及業界代表，通過「線上+線下」的方式，圍繞以發展休閑農業助力鄉村振興等主題探討交流。

中新社報導，台盟中央常務副主席李鉞鋒以視訊方式在開幕式上致詞表示，今年3月，大陸國務院台辦、農業農村部等11個部門聯合推出「關於支持台灣同胞台資企業在大陸農業林業領域發展的若干措施」，落實台胞「同等待遇」，為台胞參與大陸鄉村振興提供廣闊的實踐空間。本屆研討會緊密結合瓊台兩地特點和海南自貿港政策要求，探索推動兩岸休閒農業更高水平的發展。

海南是台商在大陸投資農業最為集中的地區之一。截至目前，海南引進台灣優良品種、技術80多類700多個。去年，海南推出「推進瓊台交流合作助力自貿港建設實施方案」，發展以民宿、濱海、鄉村旅遊和文化創意產業為重點、具有熱帶海島特色的瓊台旅遊新業態。

台灣農業主管部門前負責人陳志清在視訊中闡述對當下休閒農業發展的思考。他說，發展休閒農業要「三農」兼具，通過專業訓練提升農民專業水平，此外吸引二代、三代青年返鄉從農，讓農村活力再現。陳志清建議，休閒農業從業者要關注市場變化創新，如人工智能興起，許多傳統製造業人力被機器人取代，無人超市、移動支付日益普及，而疫情之下更要注重遊客的體驗感。

台灣屏東科技大學農企業管理系教授段兆麟以台灣大學校園農場為例，提到台灣高校利用學校農場資源設計農事和環境教育體驗活動，為市民提供體驗機會，同時普及有機農法、自然農法、農產品產銷的過程，讓可持續發展理念深入人心。

活動期間，兩岸專家學者還赴瓊海博鰲鎮沙美印象、瓊海世界熱帶水果之窗基地、澄邁京東亞洲一號智能物流園區等地調研考察。