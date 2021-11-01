西北4省區 風電光電基地開工

大陸國家發展改革委30日披露，10月中下旬，內蒙古、甘肅、青海、寧夏4省區集中開工一批以沙漠、戈壁、荒漠地區為主的大型風電光伏基地項目，總規模近3000萬千瓦，拉開第一批裝機容量約1億千瓦項目開工序幕。

新華社報導，中國沙漠、戈壁、荒漠地區主要分布在新疆、內蒙古、青海、甘肅、寧夏、陜西等省分，面積廣闊，風能太陽能資源富集，技術可開發量占大陸比重60%以上。

大陸國家發展改革委有關官員表示，在沙漠、戈壁、荒漠地區大力發展風電光伏項目，堅持規模化集約化開發、堅持多能互補生態融合發展、堅持示範引領，有利於加強土地、風能、太陽能等多種資源綜合利用。

首先，通過「板上發電、板下種植、治沙改土、水資源綜合利用」等多位一體循環發展模式，開展風電光伏治沙、防風、固草，系統保護和修復沙漠、戈壁、荒漠地區，改善當地生態環境和人居環境。

其次，發揮西部北部地區風光資源優勢和沙漠、戈壁、荒漠地區未利用土地優勢，建設大型風電光伏基地項目，通過輸電通道送到東中部地區，既能夠實現西部和東中部地區在土地資源、綠色能源和經濟社會發展等方面的優勢互補，又能夠促投資、穩增長，帶動西部地區產業發展，提供更多就業機會。

今年以來，大陸國家發展改革委、國家能源局確定第一批以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電光伏基地項目規模約1億千瓦，主要分布在內蒙古、青海、甘肅、寧夏、陜西、新疆6省區和新疆生產建設兵團等。

這些項目以風光資源為依託、以區域電網為支撐、以輸電通道為牽引、以高效消納為目標，統籌風光資源稟賦和消納條件，優化風電光伏佈局和支撐調節電源，正按照「成熟一個、開工一個」的原則積極開工。

大陸國家發展改革委和國家能源局領頭建立大型風電光伏基地項目庫，實施按月調度，督促地方能源主管部門嚴格按要求完成基地項目建設，積極引導給予併網、土地、金融等政策支持。