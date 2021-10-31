陸公布3起數據安全案 某航空數據被間諜網路竊取

據大陸新華社報導，31日，在大陸「反間諜法」實施7周年之際，大陸國家安全機關公布三起危害重要數據安全的案件，進一步提高對非傳統安全的重視。

據公布，案件一，大陸某航空公司數據被境外間諜情報機關網路攻擊竊取。去年1月，大陸某航空公司向國安機關報告，該公司信息系統出現異常，懷疑遭到網路攻擊。國安機關立即進行技術檢查，確認相關信息系統遭到網路武器攻擊，多台重要服務器和網路設備被植入特種木馬程式，部分乘客出行記錄等數據被竊取。

經過進一步排查，另有多家航空公司信息系統遭到同一類型的網路攻擊和數據竊取。調查確認相關攻擊活動是由某境外間諜情報機關精心謀劃、秘密實施，攻擊中利用多個技術漏洞，並利用多個網路設備進行跳轉，以隱匿蹤跡。

針對這一情況，大陸國安機關及時協助有關航空公司全面清除被植入的特種木馬程式，調整技術安全防範策略、強化防範措施，制止了危害的進一步擴大。

案件二，某境外諮詢調查公司秘密蒐集竊取航（海）運數據案。今年5月，大陸國安機關發現，某境外諮詢調查公司通過網路、電話等方式，頻繁聯繫大陸大型航運企業、代理服務公司的管理人員，以高額報酬聘請行業諮詢專家之名，與大陸境內數十名人員建立「合作」，指使其廣泛蒐集提供大陸航運基礎數據、特定船隻載物信息等。

調查掌握，相關境外諮詢調查公司與所在國家間諜情報機關關係密切，承接了大量情報蒐集和分析業務，通過境內人員所獲的航運數據，都提供給該國間諜情報機關。

為防範相關危害持續發生，大陸國安機關及時對有關境內人員進行「警示教育」，並責令所在公司加強內部人員管理和數據安全保護。同時，依法對該境外諮詢調查公司有關活動進行查處。

案件三，李某等人私自架設氣象觀測設備，採集並向境外傳送敏感氣象數據案。今年3月，大陸國安機關發現，大陸某重要軍事基地周邊建有一可疑氣象觀測設備，具備採集精確位置信息和多類型氣象數據的功能，所採集數據直接傳送至境外。

調查掌握有關氣象觀測設備由李某網上購買並私自架設，類似設備已向大陸多地售出100餘套，部分被架設在大陸重要區域周邊，有關設備所採集數據被傳送到境外某氣象觀測組織的網站。該境外氣象觀測組織實際上由某國政府部門以科研之名發起成立，而該部門的一項重要任務就是蒐集分析全球氣象數據信息，為其軍方提供服務。