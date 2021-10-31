電力吃緊、原材料上漲 陸10月製造業PMI降至49.2%

大陸國家統計局31日發布，10月大陸製造業採購經理指數（PMI）為49.2%，比上月下降0.4個百分點，繼續低於臨界點，製造業景氣度有所減弱。陸媒分析指與大陸電力吃緊、原材料上漲有關。

據發布，從企業規模看，大型企業PMI為50.3%，比上月略降0.1個百分點，但仍高於臨界點；中型企業PMI為48.6%，比上月下降1.1個百分點，低於臨界點；小型企業PMI為47.5%，與上月持平，低於臨界點。

觀察者網報導，10月製造業採購經理指數為49.2%，比上月下降0.4個百分點，連續兩個月位於收縮區間；非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為52.4%和50.8%，比上月下降0.8和0.9個百分點，但仍處於擴張區間。

報導指，10月受電力供應仍然緊張、部分原材料價格高位上漲等因素影響，製造業PMI降至49.2%。從行業情況看，在調查的21個行業中，9個高於臨界點，比上月減少3個，製造業企業生產經營活躍度有所減弱。本月主要特點：

一是供需兩端進一步放緩。生產指數和新訂單指數分別為48.4%和48.8%，比上月下降1.1和0.5個百分點，繼續位於收縮區間，製造業生產和市場需求有所減弱。從行業情況看，紡織、非金屬礦物製品、黑色金屬冶煉及壓延加工等行業兩個指數均位於45.0%以下收縮區間，供需兩端景氣水平較低。

二是價格指數繼續上升。主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為72.1%和61.1%，高於上月8.6和4.7個百分點，其中出廠價格指數為近年高點。從行業情況看，石油煤炭及其他燃料加工、化學原料及化學製品、黑色金屬冶煉及壓延加工、有色金屬冶煉及壓延加工等行業的兩個價格指數均位於73.0%以上高位區間，反映原材料採購價格和產品銷售價格加快上漲。

三是進出口指數小幅回升。新出口訂單指數和進口指數分別為46.6%和47.5%，比上月上升0.4和0.7個百分點。近期世界主要經濟體恢復放緩，國際經貿形勢複雜多變，製造業進出口走勢還有待進一步觀察。

四是高技術和裝備製造業持續擴張。高技術製造業、裝備製造業PMI分別為52.0%和51.2%，高於製造業總體2.8和2.0個百分點，延續擴張態勢，對製造業總體拉動作用仍較明顯。高耗能行業PMI為47.2%，低於製造業總體2.0個百分點；高耗能行業生產經營活動預期指數為48.6%，低於其製造業總體5.0個百分點，均為2020年3月以來低點，行業景氣度較低，企業信心不足。

五是大型企業運行穩定。大型企業PMI為50.3%，比上月略降0.1個百分點，仍高於臨界點，大型企業繼續保持擴張。中型企業PMI為48.6%，比上月下降1.1個百分點，連續兩個月位於收縮區間；小型企業PMI為47.5%，與上月持平，已連續6個月位於收縮區間，以中下遊行業居多的中、小型企業生產經營壓力較大。