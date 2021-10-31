北京密集對台文宣 新華社：台灣前途在於統一

繼大陸國台辦副主任劉軍川日前在研討會發表「統一」言論後，大陸官媒新華社再刊文稱「台灣的前途在於國家統一」，北京密集向台發動文宣攻勢。

劉軍川日前在「國家統一與民族復興」研討會稱，「統一後台灣財政盡可用於改善民生」引起大陸網友熱議，衝上微博熱搜榜。

新華社刊文指，以和平方式實現統一，最符合包括台灣同胞在內的中華民族整體利益。台灣的前途在於統一，台灣同胞的福祉繫於民族復興。這是大陸始終不變的政策宣示，更是包括兩岸同胞在內的全體中華兒女的共同責任。

文章稱，對台灣同胞而言，在解決前途命運的問題上，意見和建議是否得到充分吸收，利益和感情是否得到充分照顧，社會制度和生活方式是否得到充分尊重，私人財產、宗教信仰、合法權益是否得到充分保障，至關重要。大陸完全理解。台灣同胞因自己的歷史遭遇和社會環境，有著特定心態。熨平心理創傷需要親情，解決現實問題需要真情，大陸有耐心更有信心。

文章還稱，大陸尊重台灣同胞自己選擇的社會制度和生活方式，也願意首先同台灣同胞分享大陸發展的機遇。所有擁護統一、民族復星的台灣同胞將真正當家作主。制度不同，不是統一的障礙。相反，制度的安排可形成互利共贏局面，人心的契合將使統一基礎更加牢不可破。

針對民進黨執政，文章批評，如果放任民進黨當局悖逆歷史潮流，推動去中國化，迎合外部勢力出賣民族利益，不擇手段煽動反中仇中，將2300萬台灣同胞一起綁上戰車，那麼台灣的和平安寧何以維持？投資和經濟環境何以存續？民生福祉何以保障？負隅頑抗搞台獨，只會鑄成歷史性大錯和災難性後果。

至於美台關係，文章稱，在美西方反華勢力的政治戰略中，台灣不過是一顆棋子。美國最看重的永遠是自身利益，棋子終究隨時可棄。

文章最後說，「兩岸雖然尚未統一，但我們同屬一個中國、同屬一個民族從來沒有改變，也不可能改變。」