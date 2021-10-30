快訊

LINE Pay不支援中國大陸手機？ 電信業者這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘋果全球出貨量超越小米 重回第二

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
據 IDC 最新統計，全球智慧手機第3季出貨量，蘋果超越小米，重回第二。取自券商中國
據 IDC 最新統計，全球智慧手機第3季出貨量，蘋果超越小米，重回第二。取自券商中國

據 IDC 最新統計，全球智慧手機第3季出貨量，蘋果超越小米，重回第二。上半年因華為遭制裁晶片斷供，小米坐收漁利，在第2季首次登上世界第二。蘋果因此對新發布的iPhone 13系列主動降價，在大陸市場引發搶購潮，僅用了一季，又重返世界第二大手機廠商的寶座

IDC最新統計，今年第3季全球手機總出貨量達 3,312 億支，年減6.7%；而蘋果則逆勢增長20.8%，出貨量達5,040萬支重回全球第二。

排名全球第一的三星，第3季出貨量6,900萬支，年減14.2%；小米出貨量4,430萬支，年減下降4.6%，佔比13.4%。

排名在後的vivo、OPPO全球出貨量分別為3,330萬支、3,320萬支，市佔分別達10.1%、10%。

蘋果重返世界第二大，大陸手機市場也嗅出悲觀的觀點，認為大陸國產手機廠商很難打敗蘋果。券商中國報導，今年9月蘋果發佈iPhone 13系列，雖然新機整體而言與iPhone12進化幅度有限，但下調定價讓大陸消費者在高端機選擇方面更傾向於蘋果。

由於蘋果iPhone 13系列搶手，擠壓了安卓陣營高端機需求，又面臨榮耀復出發佈Magic3系列，小米雪上加霜，據Canalys統計，第3季大陸智慧手機品牌出貨量，排名重新洗牌。

榮耀手機出貨量達1,420萬支，比重從9%上升至第3季18%，超越小米位居第三。vivo出貨量為1,830萬支，比重23%；OPPO出貨量1,650萬支，占比21%。

品牌

延伸閱讀

微軟擠下蘋果 成為全球最有價值上市公司

影／自嘲「遠的要命農場」網友笑翻 福壽山1日起採蘋果

小米2千有找智慧氣炸鍋3.5L動手玩 結合app更聰明烹調食材

價差4000元選誰？Xiaomi 11T系列登台 搭載120Hz螢幕、256GB儲存容量

相關新聞

陸年銷售額人民幣4億以下製造業 第4季可緩繳五稅兩費

大陸國家稅務總局與財政部29日晚間連袂公告，爲支持製造業中小微企業發展，年銷售額在人民幣2,000萬元以上4億元以下的製...

蘋果全球出貨量超越小米，重回第二

據 IDC 最新統計，全球智慧手機第3季出貨量，蘋果超越小米，重回第二。上半年因華為遭制裁晶片斷供，小米坐收漁利，在第2...

嚴阻華為、中興 美參院通過「安全設備法」

美國聯邦參議院28日一致通過「安全設備法」（Secure Equipment Act），禁止美國視為構成安全風險的華為或...

港Q3私宅施工量跌8成樓市看升 長實執董：房價至少升5%

私人住宅供應緊缺警鐘大鳴！昨日運輸及房屋局公布資料，今年第三季私宅施工量僅得700個，按季大跌約83.7%，同期落成量亦只有2200個，按季回落約67%，兩項數據雙雙大跌…

大陸國債正式納入富時世界國債指數 權重為5.25%

中國人民銀行（大陸央行）宣布，富時羅素公司已於10月29日正式將大陸國債納入富時世界國債指數（WGBI）。中國人民銀行對...

海青峰會 台青在川創業 助農增收3倍

第九屆海峽青年峰會昨天下午在福州海峽國際會展中心舉辦。以「和衷共濟、青年力量」為主題，以兩岸青年為核心對象，以台青視角，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。