陸年銷售額人民幣4億以下製造業 第4季可緩繳五稅兩費

大陸國家稅務總局與財政部29日晚間連袂公告，爲支持製造業中小微企業發展，年銷售額在人民幣2,000萬元以上4億元以下的製造業中型企業，和年銷售額2,000萬元以下的製造業小微企業，今年第4季可延緩繳納企業所得稅、個人所得稅、國內增值稅、國內消費稅及附徵的城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加等「五稅兩費」。

這項公告是為落實大陸國務院總理李克強27日在國務院常務會議上提出，對製造業中小微企業實施階段性稅收緩繳措施，以進一步加大「助企紓困」力度。

大陸國務院常務會議指出，製造業是實體經濟的基礎，中小微企業和個體工商戶是市場主體的重要組成部分，在發展經濟、擴大就業、活躍市場、改善民生等方面發揮著重要作用。

李克強在會上敲定，因應大宗商品價格高位運行、生產成本大幅上升，對企業尤其是製造業企業帶來的影響，敲定這項階段性稅收緩繳政策。

其中，年銷售收入在人民幣2,000萬元以下的製造業小微企業（含個體工商戶），第4季稅款可全部緩繳；年銷售收入在人民幣2,000萬元至4億元的製造業中型企業，第4季稅款按50%緩繳，特殊困難企業可依法特別申請全部緩稅。

上海《第一財經》指出，大陸此次「緩稅」力度較大。早前大陸減免稅優惠政策多針對小微企業，但這次「緩稅」還包括年營收人民幣2,000萬元至4億元的中型企業，這對穩定中國經濟基本面，促進轉型及高質量發展具有重要意義。

報導稱，此次可緩繳的「五稅兩費」占企業稅費負擔的比重很大，因此緩稅費力度較大，企業將有較強的獲得感。