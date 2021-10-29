快訊

國道汐止段4車連環撞 遊覽車「車頭撞爛」駕駛等5人受傷

如果中共侵台 專家：台灣防禦工事再造的關鍵時刻

數據出海嚴監管 陸擬要求向境外提供數據應進行評估

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸29日發布徵求意見稿指出，數據處理者向境外提供在大陸境內營運中收集和產生的重要數據和依法應當進行安全評估的個人資料，應進行安全評估。（圖／取自微信公眾號）
大陸29日發布徵求意見稿指出，數據處理者向境外提供在大陸境內營運中收集和產生的重要數據和依法應當進行安全評估的個人資料，應進行安全評估。（圖／取自微信公眾號）

大陸國家互聯網信息辦公室29日發布徵求意見稿指出，數據處理者向境外提供在大陸境內營運中收集和產生的重要數據及依法應當進行安全評估的個人資料，應依規進行安全評估。

大陸網信辦微信公眾號「網信中國」29日發布的「數據出境安全評估辦法（徵求意見稿）並指出，關鍵資訊基礎設施的營運者收集和產生的個人資料和重要數據，以及處理100萬人個人資料的個人資料處理者，須向境外提供個人資料，應向大陸國家網信部門申報數據出境安全評估。

此外，出境數據中包含重要數據、累計向境外提供超過10萬人以上個人資料或1萬人以上敏感個人資料等情形，也需申報數據出境安全評估。

同時，數據處理者與境外接收方訂立的合約充分約定數據安全保護責任義務，應包含限制境外接收方將出境數據再轉移給其他組織、個人的約束條款。

徵求意見稿稱，數據出境評估結果有效期二年，在有效期內境外接收方所在國家或者地區法律環境發生變化等，數據處理者應當重新申報評估。

大陸近年對企業「數據出海」嚴加防範及管理。網約車巨頭滴滴出行6月底赴美上市後引發大陸監管風暴，陸續遭遇多個大陸監管部門調查，同時，「滴滴企業版」等滴滴25款App因官方指「存在嚴重違法違規收集使用個人信息問題」被要求下架。

公眾號 微信 滴滴出行

延伸閱讀

大陸新禁令！4大電視台「禁止過度娛樂」　網傻：綜藝不能娛樂？

日學者：美封鎖大陸取得晶片 大陸國產化成功率越高

陸學者稱 解決台灣問題已被提上習近平的「辦事日程」

大陸最早網紅「燒餅帥哥」帥如金城武　曝近況一席話激動全網

相關新聞

日學者：美封鎖大陸取得晶片 大陸國產化成功率越高

日本東京大學社會科學研究所教授丸川知雄表示，只要美方繼續封鎖對中國大陸的晶片與晶片製造設備，中方將繼續努力此產業供應鏈的...

陸炒股平台「崩了」未及時向監管報告 收證監局警示函

大陸炒股交易平台「同花順」崩了，衝上微博熱搜，28日該平台遭用戶反映出現無法登入、軟體數據顯示異常等問題。對此，同花順2...

被指過度娛樂化 中國4大電視台遭約談

新華社報導，中共中央宣傳部、國家廣電總局今天就衛視節目存在的「過度娛樂化」問題，約談上海、江蘇、浙江、湖南廣播電視台。4...

大陸汽車協會：10月大陸汽車業獲利恐負成長

中國汽車工業協會整理大陸國家統計局的數據資料顯示，2021年前三季，大陸汽車製造業實現的利潤年比增長不到2%，預計10月...

大陸紙價上漲 下游紙板廠「限量接單」

大陸紙價連番上漲，大陸造紙龍頭玖龍紙業短短一個多月就漲價七次，11月1日每噸再漲人民幣100元，漲幅約4%，與此同時還對...

路透社：美國擬通過《安全設備法案》以加強限制華爲、中興

集微網消息，美國参議院於當地時間周四一致通過立法，禁止華爲、中興通訊等被視爲安全威脅的公司從美國監管機搆獲得新設備許可證。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。