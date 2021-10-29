數據出海嚴監管 陸擬要求向境外提供數據應進行評估

大陸國家互聯網信息辦公室29日發布徵求意見稿指出，數據處理者向境外提供在大陸境內營運中收集和產生的重要數據及依法應當進行安全評估的個人資料，應依規進行安全評估。

大陸網信辦微信公眾號「網信中國」29日發布的「數據出境安全評估辦法（徵求意見稿）並指出，關鍵資訊基礎設施的營運者收集和產生的個人資料和重要數據，以及處理100萬人個人資料的個人資料處理者，須向境外提供個人資料，應向大陸國家網信部門申報數據出境安全評估。

此外，出境數據中包含重要數據、累計向境外提供超過10萬人以上個人資料或1萬人以上敏感個人資料等情形，也需申報數據出境安全評估。

同時，數據處理者與境外接收方訂立的合約充分約定數據安全保護責任義務，應包含限制境外接收方將出境數據再轉移給其他組織、個人的約束條款。

徵求意見稿稱，數據出境評估結果有效期二年，在有效期內境外接收方所在國家或者地區法律環境發生變化等，數據處理者應當重新申報評估。

大陸近年對企業「數據出海」嚴加防範及管理。網約車巨頭滴滴出行6月底赴美上市後引發大陸監管風暴，陸續遭遇多個大陸監管部門調查，同時，「滴滴企業版」等滴滴25款App因官方指「存在嚴重違法違規收集使用個人信息問題」被要求下架。