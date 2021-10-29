陸炒股平台「崩了」未及時向監管報告 收證監局警示函

大陸炒股交易平台「同花順」崩了，衝上微博熱搜，28日該平台遭用戶反映出現無法登入、軟體數據顯示異常等問題。對此，同花順28日早上回應，軟體確實出現問題，已經恢復。不過，同花順28日晚間發布公告稱，子公司同花順網絡科技收到浙江監管局出具的警示函，因出現異常卻未報告異常原因及處置情況。

中新經緯報導，不少大陸網友反映，同花順軟體無法正常使用，要求賠償用戶損失。有用戶指出，自己使用同花順炒股，28日早上本來要在開盤時拋售股票，但發現不能登入同花順，股票拿在手裡，虧了很多。

還有網友建議同花順：「希望運維人員提前做好突發事件預案，今後不要再出現類似事故。」

28日早上10點45分，同花順官網微博發文表示，「尊敬的客戶，因網路線路出現異常，同花順APP部分用戶出現登入異常，目前已經恢復。如有個別用戶仍存在問題，請隨時聯繫我們。由此對用戶造成的不便深表歉意。」

不過，同花順仍被監管盯上。同花順網絡科技收到浙江監管局出具的警示函，因其營運的同花順APP之前出現異常，截至28日下午3點，仍未向浙江監管局報告此次資訊系統異常的原因及處置情況。

披露在深交所的公告指出，28日上午，浙江監管局發現同花順APP出現異常，同時在新浪微博等媒體出現輿情事件，對市場造成嚴重影響。

公告稱，浙江監管局決定對該公司釆取出具警示函的監督管理措施，並記入證券期貨市場誠信檔案。同花順網絡科技公司應在收到本決定書後10個工作天內向浙江監管局繳交書面整改報告。

同花順第三季淨利潤人民幣4.1億元（約新台幣18.12億元），年增24.19%；第三季營收為人民幣8.6億元（約新台幣38.01億元），年增27.49%。