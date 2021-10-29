回應邱太三 國台辦：是顛倒黑白的無恥爛言

在蔡英文總統接受CNN專訪後，兩岸齟齬加劇。針陸委會主委邱太三29日對大陸提出四個呼籲，要求大陸「止戈為武」，大陸國台辦發言人馬曉光回應稱，邱的有關言論，繼續販賣「兩國論」，繼續混淆是非、顛倒黑白，妄圖欺騙台灣民眾，誤導國際社會，推卸民進黨當局謀「獨」挑釁的罪責。

馬曉光宣稱，「民主是中國共產黨和中國人民始終不渝堅持的重要理念」。我們的全過程人民民主，不僅有完整的制度程序。而且有完整的參與實踐。為大陸繁榮進步提供了可靠保障，不斷滿足人民對美好生活嚮往，「是真正的民主」。

民進黨當局以「綠色恐怖」打壓異已、分化社會、製造族群對立，為謀一黨之私損害台灣同胞切身利益，是赤裸裸的「台獨」民粹。他們有何顏面和資格奢談民主？民進黨當局嘴上掛的「民主」，不過是企圖謀「獨」挑釁的「招魂幡」，企圖欺騙國際社會的遮羞布。

民進黨當局惡意攻擊大陸，渲染大陸「威脅」，完全是顛倒黑白的無恥爛言，是向外部反華勢力遞交「投名狀」，是乞求外部勢力為他們挑釁對抗、分裂國家撐腰打氣。

馬曉光表示，兩岸同屬一個中國，台灣是中國不可分割的一部分。我們打擊和遏制「台獨」的必要行動，從來不是針對台灣同胞，而是針對民進黨當局和「台獨」分裂勢力及其分裂活動。民進黨當局進行謀「獨」挑釁，勾連外部勢力破壞台海和平，這才是對台胞的脅迫，對全體中國人民根本利益的損害。

在兩岸關係的大是大非問題上，只有「兩個堅持」，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅持反對「台獨」。所謂的「四個堅持」，是赤裸裸地堅持販賣「兩國論」，所謂的「承諾不變」，是對「台獨」分裂勢力的承諾未變，必然引發台海局勢緊張動盪，必然嚴重損害台灣同胞安全利益和民生福社，必然遭到兩岸同胞和所有中華兒女唾棄，也必然以徹底失敗而告終。