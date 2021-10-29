大陸紙價上漲 下游紙板廠「限量接單」

大陸紙價連番上漲，大陸造紙龍頭玖龍紙業短短一個多月就漲價七次，11月1日每噸再漲人民幣100元，漲幅約4%，與此同時還對下游紙板廠採取限量接單的作法。

據21世紀經濟報導，對於此輪紙價上漲原因，東莞市造紙行業協會負責人分析，主要的推動力是廢紙、動力煤、化工等原材料的快速上漲。另外，大陸此前的限電也對造紙企業產能產生了影響，隨著年底之前造紙市場迎來需求旺季，產能受限加上供需失衡，造成了這一輪的紙價上漲。

以大陸造紙行業龍頭玖龍為例，統計發現，自今年中秋過後，玖龍紙業已經先後進行了七輪漲價。

9月以來，大陸的晨鳴紙業、太陽紙業，山鷹紙業、玖龍紙業紛紛宣布對部分產品進行漲價，紙價全面上漲。業內人士分析，年底之前，大陸紙價將繼續在高位運行。

報導指出，由於上游紙廠的頻繁漲價，價格很快就傳至中游的紙板廠和紙箱廠，產業鏈波動呈現加劇態勢。與此前幾輪紙價上漲不同的是，此輪漲價，不少紙板廠除了漲價外，還採取了限制訂單數量的做法。

浙江寧波一家紙製品企業在最近的調價函中提到，由於上游紙廠受到限電影響，原紙供應量嚴重不足，價格持續大幅上漲，採購成本急劇上升。為維持公司正常運營，決定從10月21日開始，在現有售價基礎上所有紙板上調銷售價格。