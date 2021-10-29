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日學者：美封鎖大陸取得晶片 大陸國產化成功率越高

聯合報 / 記者呂佳蓉／台北即時報導
「中國大陸政經社會變遷動向」國際研討會在遠企舉行。記者呂佳蓉／攝影
「中國大陸政經社會變遷動向」國際研討會在遠企舉行。記者呂佳蓉／攝影

日本東京大學社會科學研究所教授丸川知雄表示，只要美方繼續封鎖對中國大陸的晶片與晶片製造設備，中方將繼續努力此產業供應鏈的各個環節的進口替代；他並預估，如果外國產品因封鎖而難以獲得，大陸企業在國內市場取得成功的可能性就會增加。

丸川知雄以視訊方式出席在29日舉辦的「中國大陸政經社會變遷動向」國際研討會時做上述表示。

他稱，從美國阻止向中興通信出口晶片，晶片成為中美衝突的焦點。中方認為，半導體是美國用來阻止中國崛起的「咽喉」。

丸川知雄表示，美國從台積電採購晶片，這加強了大陸推行的晶片產業供應鏈國有化的意願。對於日本、台灣和韓國來說，晶片及其主要投入品是它們對大陸的主要出口項目。

丸川知雄指出，如果大陸整個進口替代IC生產供應鏈，日台韓出口將受到嚴重影響。因此，中國晶片國有化項目的現狀是日台韓關心的問題。

丸川知雄認為，中國大陸目前還沒有任何具有競爭力的IC公司。唯一的例外是海思，但其增長受到美國的阻礙。此外，還有一些失敗的例子，包含紫光集團破產，紫光集團是中國晶片產業的主要參與者之一，並得到大基金和國有銀行的支持。

丸川知雄強調，即使有這些糟糕的結果，中國大陸也不可能在不久的將來停止國有化的努力。而對於目前有競爭力的日韓台IC、材料、製造設備廠商來說，解除封鎖對他們有利。

美國 日本

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