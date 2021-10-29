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路透社：美國擬通過《安全設備法案》以加強限制華爲、中興

集微網 / 集微網

圖源：路透社

集微網消息，美國参議院於當地時間周四一致通過立法，禁止華爲、中興通訊等被視爲安全威脅的公司從美國監管機搆獲得新設備許可證。

路透社報導指出，《安全設備法案》是美國政府打擊中國電信和科技公司的最新擧措，上周美國衆議院以420票贊成、4票反對的結果通過了該法案，目前正等待美國總統拜登簽署。

這項法案將禁止美國聯邦通信委員會（FCC）審查或頒發新的設備許可證給該委員會“涵蓋設備或服務清單”上的公司。

共和黨参議員Marco Rubio表示：“衆所周知，華爲和中興等中國企業是國家安全威脅，在我們的電信網絡中沒有立足之處。”

據悉，今年6月，FCC投票通過了一項計劃，一致同意進一步禁止批準美國電信網路使用華爲和中興通訊等被視為國安威脅的中國企業設備。根據獲得初步批準的擬議規則，FCC還可以撤銷先前發給中國公司的設備授權。

美國 共和黨 拜登

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