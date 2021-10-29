禁泛娛樂和炒星 上海、江蘇、浙江、湖南電視台被約談

據大陸官方央視網報導，中共中央宣傳部、國家廣電總局就衛視節目存在的過度娛樂化問題，29日對上海、江蘇、浙江、湖南廣播電視台進行約談，四省市黨委宣傳部參加，強調這四家電視台過度娛樂化、追星炒星等問題，必須堅決整改。

約談指出，近年來，這四省市廣播電視台積極推動媒體深度融合發展，在弘揚主流價值觀、傳播正能量方面作出了積極貢獻。但各衛視頻道也不同程度存在過度娛樂化、追星炒星等問題，必須堅決整改。

約談強調，上述廣播電視台要深入開展文娛領域綜合治理工作，堅持「政治家辦台」及社會效益優先，大力弘揚社會主義核心價值觀，更加聚焦「新時代火熱生活」、「新時代奮鬥者」、勞動者，當好省級廣電轉型發展的「排頭兵」

各廣播電視台回應稱，會認真落實約談要求，全面加強整改，加快轉型發展，用更多高品質的電視節目豐富和引領人民群眾的高質量精神文化生活。

在此之前，大陸國家廣播電視總局已下令，要堅決打擊擾亂行業生態的行為，繼續保持對追星炒星、泛娛樂化、高價片酬、收視率（點擊率）造假等突出問題整治的高壓態勢，加大懲戒力度。

此次約談的四家衛視，都是大陸收視率前幾名的衛視，其中湖南廣播電視台就是大陸知名電視台，旗下各頻道所播出的綜藝及影視節目，如《快樂大本營》等，為不少境外觀眾所熟知，但湖南廣播電視台也被指「過度娛樂化」。