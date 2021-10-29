發展半導體產業 大陸未來兩年至少還缺20萬人才

中國大陸正傾全力發展半導體產業，但上海《第一財經》報導，近日發布的《中國集成電路產業人才發展報告（2020-2021年版）》顯示，根據2023年全行業人才需求預測，大陸集成電路的人才缺口高達20餘萬。

這份報告顯示，2020年中國大陸直接從事集成電路產業的人員約54.1萬人，年增5.7%。從產業鏈各環節看，2020年大陸半導體設計、製造和封裝測試的從業人員分別為19.96萬人、18.12萬人和16.02萬人。

預計到2023年前後，大陸半導體全行業人才需求將達到76.65萬人左右。《第一財經》指出，這代表大陸集成電路行業人才可能存在20多萬的缺口。

《第一財經》表示，大陸集成電路產業所需的高水平、經驗型人才仍然供不應求，滿足產業高速發展的產教融合人才培養體系尚未形成，行業自身在就業前景和薪酬等方面的劣勢，以及企業間互相挖角等現象仍然存在。

一名從事半導體行業近20年的人士指出，大陸集成電路人才存在市場缺口大、缺乏相關專業大學畢業生等問題。例如，高校缺少針對性的專業學科，除了幾所重點高校，幾乎沒有大學有集成電路學科，而集成電路的極致專業性，使得企業無人可用。

10月27日，大陸人社部發布第3季全國招聘大於求職「最缺工」的100個職業排行中，集成電路／半導體相關崗位也位列其中。例如，電子元器件工程技術人員排在第47位，半導體芯片製造工排第82位，電子材料工程技術人員第89位，印製電路製作工排在第99位。

去年8月，大陸國務院曾發布「新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策」，提出要進一步加強高校集成電路和軟件專業建設，努力培養複合型、實用型的高水平人才；支持示範性微電子學院和特色化示範性軟件學院與國際知名大學、跨國公司合作，引進國外師資和優質資源，聯合培養集成電路和軟件人才等。

賽迪顧問集成電路產業研究中心高級分析師楊俊剛表示，現在大陸各地都加大了對集成電路產業的布局，但還需要加大人才的引進培育力度，以及智慧財產權的申請、保護。他指出，集成電路產業是知識密集型行業，對人才的需求和知識產權的使用均不可或缺。