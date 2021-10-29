全球新增光伏市場 大陸連8年最大

27日發表的「中國應對氣候變化的政策與行動」白皮書稱，中國新能源產業蓬勃發展，新能源汽車生產和銷售規模連續6年位居全球第一，連續8年成為全球最大新增光伏市場。

中新社報導，白皮書介紹，新能源汽車產業正進入加速發展的新階段。中國新能源汽車生產和銷售規模連續6年位居全球第一，截至2021年6月，新能源汽車保有量已達603萬輛。

中國風電、光伏發電設備製造形成了全球最完整的產業鏈，技術水平和製造規模居世界前列，新型儲能產業鏈日趨完善，技術路線多元化發展，為全球能源清潔低碳轉型提供了重要保障。截至2020年底，中國多晶矽、光伏電池、光伏組件等產品產量佔全球總產量份額均位居全球第一，連續8年成為全球最大新增光伏市場；光伏產品出口到200多個國家及地區，降低了全球清潔能源使用成本；新型儲能裝機規模約330萬千瓦，位居全球第一。

白皮書稱，初步核算，2020年，中國非化石能源佔能源消費總量比重提高到15.9%，比2005年大幅提升了8.5個百分點。

2020年，中國非化石能源發電裝機總規模達到9.8億千瓦，占總裝機的比重達到44.7%，其中，風電、光伏、水電、生物質發電、核電裝機容量分別達到2.8億千瓦、2.5億千瓦、3.7億千瓦、2952萬千瓦、4989萬千瓦，光伏和風電裝機容量較2005年分別增加了3000多倍和200多倍。