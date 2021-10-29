全球新增光伏市場 大陸連8年最大

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

27日發表的「中國應對氣候變化的政策與行動」白皮書稱，中國新能源產業蓬勃發展，新能源汽車生產和銷售規模連續6年位居全球第一，連續8年成為全球最大新增光伏市場。

中新社報導，白皮書介紹，新能源汽車產業正進入加速發展的新階段。中國新能源汽車生產和銷售規模連續6年位居全球第一，截至2021年6月，新能源汽車保有量已達603萬輛。

中國風電、光伏發電設備製造形成了全球最完整的產業鏈，技術水平和製造規模居世界前列，新型儲能產業鏈日趨完善，技術路線多元化發展，為全球能源清潔低碳轉型提供了重要保障。截至2020年底，中國多晶矽、光伏電池、光伏組件等產品產量佔全球總產量份額均位居全球第一，連續8年成為全球最大新增光伏市場；光伏產品出口到200多個國家及地區，降低了全球清潔能源使用成本；新型儲能裝機規模約330萬千瓦，位居全球第一。

白皮書稱，初步核算，2020年，中國非化石能源佔能源消費總量比重提高到15.9%，比2005年大幅提升了8.5個百分點。　　

2020年，中國非化石能源發電裝機總規模達到9.8億千瓦，占總裝機的比重達到44.7%，其中，風電、光伏、水電、生物質發電、核電裝機容量分別達到2.8億千瓦、2.5億千瓦、3.7億千瓦、2952萬千瓦、4989萬千瓦，光伏和風電裝機容量較2005年分別增加了3000多倍和200多倍。

化石 核電

延伸閱讀

國家地理新鮮聞：一億年的蜘蛛化石 眼睛依然發光

外傘頂洲設風電雲嘉爭管轄 老船長:先固砂要緊

目標占比50% 山西產業 拚綠能轉型

台泥砸34億 蓋儲能系統

相關新聞

徐州投洽會 6大戰略產業簽40個

徐州市委書記莊兆林昨天表示，徐州戰略目標是「建設產業強市、打造區域中心」，在全市上下大抓產業、重裝製造業的現代導向，集中...

2021廣州台博會 台資展新業態

2021廣州台灣商品博覽會（以下簡稱：台博會）27日開幕。本屆台博會參展台資企業近300家，展覽面積0.8萬平方米，是在...

陸新能源車換電 11城試點

大陸工信部昨（28）日宣布，啟動新能源汽車換電模式應用試點，共有11個城市納入試點範圍，原則上公共領域率先試點，並鼓勵私...

看好大灣區！ 台青選擇廣州居

「廣州面積非常大，對等下來是紐約市的9倍多。」廣州常駐人口1800多萬，加上流動性人口，幾乎和台灣人口數相當，目前擔任置...

欽州港集裝箱自動化

廣西欽州港自動化集裝箱泊位加緊設備調試，圖為港區大欖坪南作業區自動化集裝箱泊位。

領導親赴總部招商 企業感動進駐

包括徐州市委書記莊兆林與各區委書記，親自多次到多家企業總部博感情，卻從未大事張揚，反而是這些企業主脫口說：「徐州市真的很...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。