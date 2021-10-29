大陸黃金減產近1成 消費大增48%

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國黃金協會28日發布的數據顯示，2021年前三季度中國黃金產量236.75噸，同比下降9.96%；黃金消費量813.59噸，同比增長48.44%。　　

中新社報導，2021年前三季度，中國國內原料黃金產量為236.75噸，與2020年同期相比減產26.18噸，同比下降9.96%。另外，2021年前三季度，進口原料產金78.73噸，同比上升5.56%，若加上這部分進口原料產金，全國共生產黃金315.48噸，同比下降6.53%。　　

據瞭解，大型黃金企業（集團）充分發揮海外優質礦山資源優勢，努力增產，前三季度，紫金礦業、山東黃金、赤峰黃金和靈寶股份等企業境外礦山實現礦產金產量26.90噸，同比上升30.64%。　　

2021年前三季度，中國黃金實際消費量813.59噸，與2020年同期相比增長48.44%，較疫情前2019年同期增長5.89%。其中：黃金首飾529.06噸，較2020年同期增長54.21%，較2019年同期增長1.11%；金條及金幣214.13噸，較2020年同期增長50.25%，較2019年同期大幅增長29.11%。　　

據瞭解，三季度以來，中國國內黃金消費整體延續上半年恢復態勢，實現同比較快增長。在促消費政策以及七夕、中秋節消費等因素帶動下，黃金首飾消費復甦勢頭迅猛，古法金飾品表現依舊搶眼。

中國黃金協會認為，三季度黃金價格波動整體趨緩，金條及金幣銷量仍保持穩健，顯著高於疫情前水平。

疫情 礦山 中秋節

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