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湖口陸軍炮擊訓練釀野火 新埔居民苦不堪言痛批軍方

領導親赴總部招商 企業感動進駐

聯合報 / 特派記者林宸誼／徐州報導

包括徐州市委書記莊兆林與各區委書記，親自多次到多家企業總部博感情，卻從未大事張揚，反而是這些企業主脫口說：「徐州市真的很有誠意邀我們去設廠，且很快幫企業完成的項目註冊等前期手續。」

2017年就與徐州經濟技術開發區簽約並落地的正崴集團董事長郭台強，就曾讚許徐州是座「有速度、有溫度、有高度」的城市，「從前期考察到簽下投資意向，只用了三個月。」

為推動各地經濟發展，江蘇各個地市的黨政負責人很稱職擔任「店小二」角色，徐州聯絡處副主任楊儒堃指出，「落實與效率是徐州勝出的關鍵」，尤其企業落地取證，然後到審計核銷，再到後續建廠生產和用工等的都是一系列的配套，需要半年到一年的時間，徐州採一條龍的服務精神，讓台企無後顧之憂。

包括某家台灣上市公司，今年4月決定落腳徐州，成為繼北京之後的生產基地，就是被徐州市政府辦事效率的誠意及重要的市場區位優勢所打動。

鎖定儲能、氫能源、第三代半導體廣東先導半導體董事長朱世會指出，今年5月徐州市領導親自帶隊到廣東清遠基地考察，沒想到接下來廣東爆發新冠疫情，高新區龔書記牽頭成立的專案小組，改透過視訊幫公司代辦手續，很快完成項目註冊、立項、地勘等前期手續，「真的被徐州市的高速高效感動，也堅定我們發展的決心和信心。」

為吉利、廣汽等新能源汽車提供電驅動組成（類似電動汽車裡的心臟）的格雷博智慧動力科技董事長管博表示，徐州市領導多次拜訪在上海的總公司，甚至在惡劣的颱風天氣下也不怕，在短短不到三個月時間就落實了土地指標發展政策，解決了企業的燃眉之急，「讓我們切身感受到了徐州親商安商富商的營商環境。」

廣東 考察 半導體

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