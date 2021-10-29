徐州投洽會 6大戰略產業簽40個

徐州市委書記莊兆林昨天表示，徐州戰略目標是「建設產業強市、打造區域中心」，在全市上下大抓產業、重裝製造業的現代導向，集中力量在工程機械與智慧裝備、新能源和新材料、積體電路與ICT、生物醫藥與大健康、節能環保六大戰略性新興產業。

徐州市委、市政府28日舉辦第24屆投資洽談會，48個項目現場集中簽約，六大戰略性新興產業專案40個（工程機械與智慧裝備專案16個、積體電路與ICT項目8個、新能源項目8個、新材料項目2個、生物醫藥與大健康項目6個），占比79.1%；現代服務業項目5個，占比9.8%；傳統產業項目3個，占比11.1%。

徐州市委、市政府10月28日舉辦第24屆投資洽談會，徐州市委書記莊兆林說徐州戰略目標是「建設產業強市、打造區域中心」（圖）。特派記者林宸誼／攝影 莊兆林指出，全市確定24條重點優勢產業鏈，協同推進新興產業培育和傳統產業轉型，已打造形成「6+4」先進製造業和「6+3」現代服務業融合發展的現代產業體系。

六大戰略性新興產業方面，莊兆林提到，工程機械與智慧裝備是1號產業，下一步將加快招引整機製造專案，提升關鍵核心零部件本地配套。

新能源和新材料集聚一批行業骨幹，未來將主攻晶矽、太陽能、氫能及燃料電池薄膜、太陽儲能及先進金屬材料等。積體電路與ICT、生物醫藥與大健康、節能環保，將立足現有基礎，促進細分領域，培育特色產品，構建特色鮮明的半導體品質裝備和工程技術，打造特色生物醫藥、高階醫療器械研發製造和環保裝備綠色再製造中心。

在營商環境，莊兆林說，將繼續實施產業鏈鏈長制，結合重點優勢產業鏈，一條產業鏈、一位市領導、一個工作專班、一套工作方案、一張產業鏈版圖，組建產業鏈工作的專班，將優勢產業鏈專案有對接重大專案清單、重點途徑、應用領域、投資土地人才等全方位支持。

對企業來說，時間就是金錢，效率就是生命，徐州主動將市級審批許可權下放給各個縣市區，並採全流程網上辦理，0.5個工作日就可辦結。

談到區位優勢，莊兆林表示，從徐州接乘高鐵3小時直達北京、上海、杭州等重要城市，1.5小時可到南京、濟南、鄭州等省會城市。

莊兆林強調，當前徐州正加快構建高鐵速度，集中力量建設淮海國際港，依託通達洋山港、連雲港等，往來西歐、俄羅斯、中亞，連接日韓、新加坡，打造一帶一路沿線領先的國際中轉樞紐港，促進人流、物流、信息流、資金流加速匯聚需求。