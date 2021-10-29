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西氣東輸 逾2900億立方米

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中石油塔里木油田28日表示，截至10月27日，塔里木油田通過「西氣東輸」工程累計供氣突破2900億立方米；為下游15個省市區的約4億居民使用天然氣提供了保障。　　

中新社報導，「西氣東輸」工程於2004年10月全線投產。據專家估算，塔里木油田輸送的2900億立方米天然氣，相當於替代標準燃煤38570萬噸，減少排放二氧化碳5億噸，推動天然氣在中國一次能源消費結構比例持續提升。　　

位於新疆南部塔里木盆地的塔里木油田，被認為是世界上油氣勘探難度最大的地區之一。塔里木油田不斷突破理論禁錮和技術瓶頸，落實了克拉—克深、博孜—大北兩個萬億立方米大氣區，實現天然氣儲量、產量快速增長。　　

塔里木油田是「西氣東輸」主力氣源地，已建成克拉2、克深、迪那2、英買力等18座大中型氣田，形成年外輸氣300億立方米的能力。該油田今年已投產43口天然氣新井，新建配套產能30.49億立方米，向「西氣東輸」供氣204.62億立方米，創歷史同期供氣新高。　　

同時，塔里木油田加快「南疆利民管網」的喀什壓氣站、三岔壓氣站和阿克蘇末站管道聯絡線建設，以滿足新疆南部地區民眾用氣需求。該油田今年已向新疆南部各地供氣39.9億立方米。

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