美商組團考察海南 覓自貿港商機

10月25日至27日，中國美國商會總裁畢艾倫帶領20多名美國知名商協會及企業代表深入海南重點園區考察，尋覓自貿港新商機。考察團成員機構涉及醫藥、農業、消費品、科技、能源、體育、製造業、教育、文化、金融等領域。

中新社報導，畢艾倫說，中國美國商會大概有一千多個會員企業，每年商會會詢問會員企業對中國哪些地方感興趣等問題，今年海南排在第四位，僅次於北京、上海、廣州。

27日於三亞舉辦的中國美國商會三亞懇談會暨海南自由貿易港政策宣講會上，多名商會會員表示，他們做商務環境調查報告23年來，海南首次居於會員企業感興趣的地方前列。

「我們在海南已經耕耘了20多年，在芒果、蜜瓜、火龍果、香蕉等領域有完備方案，願意分享我們的技術，跟海南相關農業部門進一步開展合作」。拜耳中國公共與政府事務總監魏雨釗說，此行關注海南自貿港「一企一策」的招商政策，還有知識產權保護方面的做法。

瞭解到海南在高科技領域、智慧城市、金融科技方面有非常大的投入，英特爾的代表王星儒說，英特爾在中國有數據中心、物聯網、邊緣計算等團隊和解決方案，此行已和海南省政府部門有較深對接，在探討利用自貿港優惠政策開展部分貿易的可能性。

三亞市副市長吳海峰27日在懇談會上表示，當前三亞聚焦國際旅遊消費中心、崖州灣科技城、中央商務區和民生、生態、社會治理建設，做大做強深海科技、南繁科技、金融服務、現代商貿、跨境電商、郵輪遊艇等核心產業，產業前景廣闊，歡迎美國企業家投資三亞，共享自貿港發展新機遇。

三亞是中國唯一的熱帶濱海旅遊城市，海南自貿港建設加快了三亞發展步伐。今年以來，三亞全市新增市場主體同比增長了近九成，貨物貿易、服務貿易進出口總額分別實現了三位數和兩位數增長，其中離島免稅消費市場呈現井噴式增長。