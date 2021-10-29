看好大灣區！ 台青選擇廣州居

「廣州面積非常大，對等下來是紐約市的9倍多。」廣州常駐人口1800多萬，加上流動性人口，幾乎和台灣人口數相當，目前擔任置業規劃師的陳浩偉認為，廣州是屬於宜居生活、生態的城市，尤其是大灣區這個趨勢，非常具有潛力。

陳浩偉2019年到廣州，早期在台灣從事自助餐飲行業，後來想要轉換「跑道」，剛好瞭解到廣州。到廣州之後，發現到處都在蓋高樓大廈，覺得這是一個機會，因此投入房地產行業。

有感不少赴陸發展的台青，對居住地選擇常常茫然，他指出，主要先看個人居住環境，個人工作環境是在哪個地方，再以比較近的一個地方去做選擇。

廣州近年各新城區蓬勃發展，共有十一個區，是東進南拓、西聯北優，各區發展潛力大，並結合政策，發展出不同區域特色，陳浩偉表示，目前自己居住在花都，未來有著醫療、教育以及交通等五大配套，都會落地實施。

據悉，廣州地鐵目前有14條線，運營總里程達到531.1公里，廣州各區之間交通便捷，與周邊城市諸如東莞、深圳，形成一日生活圈，加上白雲機場座落於廣州花都，也形成了空鐵聯運，「目前花都到廣州市中心只需半個小時，到達東莞跟深圳只需一個小時，未來到達廣東省的任何一個地方，也都是四通八達的。」陳浩偉說。

提到在廣州安居樂業，陳浩偉表示，按照目前政策，台灣人只能買一套房子，亦即不管在哪個城市，只能有一套房子，在租房或買房上，除了交通便利，其次需考慮生活環境；他指出，所謂環境是指一種宜居生活、生態的概念，在廣州城市綠化率、環境配套，有著很大的優勢，尤其在大灣區很具潛力。