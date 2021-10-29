2021廣州台博會 台資展新業態

2021廣州台灣商品博覽會（以下簡稱：台博會）27日開幕。本屆台博會參展台資企業近300家，展覽面積0.8萬平方米，是在常態化疫情防控下今年廣州市涉台領域最大規模的經貿展會。

中新社報導，本屆台博會以「惠台暖企融合發展」為主題，由廣州市台辦、市協作辦主辦，廣州市台資企業協會承辦，是本屆重要主題展之一。重點展現台灣風情，展示在穗台資企業適應新業態，主動融入「雙循環」新發展格局和台灣青年在廣州創新創業的最新成果，打造「線上+線下」銷售平台。同時組織專業採購對接、台灣青年創業項目路演等活動。展會採取線上線下結合形式舉辦，展期共4天。

本屆台博會在原有特色基礎上，設立台協形象館、台青館和電商直播館、海峽兩岸鄉村融合發展試驗區展示館及台灣精品區、高雄特色區、台灣漁業區等展區。

在電商直播館，結合疫情防控要求，本屆展會一改以往線下展會的傳統模式，採用實體展覽+雲端商城形式，實現線上線下雙渠道同步展示、同步銷售、同步服務，打造永不落幕的穗台經貿文化交流盛會。

台資企業安婕妤化妝品科技股份有限公司總經理周若文表示，公司近年來加大了電商直播行業的投入，尤其是在抖音、快手等新興平台上，成長的空間非常大，機會很多，以前他們的銷售額都按月考核，現在是按天考核，一天做到幾萬元（人民幣）的銷售額是最基本的。

廣州文森工研院科技有限公司負責人朱健文說，希望通過參加此次台博會進一步推廣公司的產品。朱健文還擔任佛山科學技術學院特聘教授，他帶領公司團隊今年獲得廣州青年創業比賽台灣區二等獎，獲獎項目已在大陸市場生產。