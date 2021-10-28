傳紫光集團破產重整迎來新進展 兩家意向投資方進入下一輪競標

集微網消息，據財新報導，兩名知情人士透露，參與紫光重組的七家意向投資方中有兩家進入下一輪競標，分別是浙江省國資和阿裡巴巴聯合體以及北京的智路建廣聯合體。

據悉，今年7月16日，紫光股份公告稱，紫光集團於2021年7月16日收到北京市第一中級人民法院送達的（2021）京01破申307號《民事裁定書》及（2021）京01破128號《決定書》。根據《民事裁定書》《決定書》，北京一中院裁定受理相關債權人對紫光集團的重整申請，指定紫光集團有限公司清算組擔任紫光集團管理人。



8月28日，紫光股份、紫光國微等紫光集團旗下公司公告，北京一中院已裁定對紫光集團及其子公司北京紫光通信、北京紫光資本管理有限公司、西藏紫光大器投資有限公司、西藏紫光卓遠、西藏紫光通信投資有限公司、西藏紫光春華投資有限公司實質合併重整，並指定紫光集團管理人擔任紫光集團等七家公司實質合併重整管理人。

10月18日，在北京市一中院的主持下，紫光集團等七家企業實質合併重整案第一次債權人會議召開。

根據招募公告顯示，此次紫光集團戰略投資人招募工作按照「整體承接，分類處置，一攬子化解」的工作思路進行。截至報名截止日，共計7家意向投資人報名參與，管理人組織遴選委員會對戰略投資人提交的司法重整投資方案進行評審，引戰工作紥實推進。後續，管理人還將進一步核查戰略投資人資質、開展盡調與反盡調，並與戰略投資人全面深入談判，優中選優，加快確定最終戰略投資人。