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陸商務部：要求陸履行超出WTO義務 不公平也不能接受

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸商務部副部長王受文28日強調，要求中國在世貿組織的環境下去履行超出WTO的一些義務，顯然是不公平、不合理的。（取自中國網）
大陸商務部副部長王受文28日強調，要求中國在世貿組織的環境下去履行超出WTO的一些義務，顯然是不公平、不合理的。（取自中國網）

大陸商務部副部長王受文28日表示，中國早已完全履行了世界貿易組織（WTO）規定中國的義務，中國做出的承諾也完全履行。他強調，要求中國在世貿組織的環境下去履行超出WTO的一些義務，顯然是不公平、不合理的，也是不能接受的。

據中國網消息指出，大陸國務院新聞辦28日舉行的世貿組織第八次對華貿易政策審議情況發布會上，對於媒體問到，有WTO成員認為，中國到目前為止還沒有完全履行入會時的承諾。

對此，王受文表示，中國早已經完全履行了世貿組織規定中國的義務，中國做出的承諾也完全履行，WTO先後幾任秘書長及絕大部分WTO成員都對此充分肯定和普遍認可。

他舉例，在WTO規則方面，加入WTO後，需要修改法律、法規和政策使之符合WTO規則，在這方面，大陸中央政府清理的法規和部門規章就有2,000多件，地方政府清理的地方性政策、法規有19萬多件。按照這個時間表，中國已使法規、政策體系完全符合WTO規則，同時在制定新的政策、法律和規定時，也確保與WTO規則相符合。

在開放市場方面，中國承諾貨物關稅要降到9.8%。入會時中國大陸進口的關稅是15.3%，今天中國進口關稅總標準僅7.4%，低於所有發展中成員，接近發達成員標準。

此外，中國還在服務領域內廣泛開放市場，加入WTO議定書和有關工作組報告規定，需要在2007年開放9大類100個分部門，現在中國實際開放接近120個分部門，都超過了中國所做的承諾。

王受文指出，WTO爭端解決機制之前做出針對具體案件的裁決，中國也嚴格執行，有些裁決對中國不利，有些裁決有利。無論有利或不利，只要是WTO的裁決，「中國都認、都執行」，沒有出現一起因為中國不接受WTO裁決而被起訴方申請報復的情況。

王受文說，從這些可以看出，中國切實履行了加入WTO所做出的承諾。

針對日本、歐盟和美國等WTO成員代表提出對中國貿易政策的批評，王受文表示，成員對中方在政策審議上提出的問題和關注，提出的抱怨甚至批評，中國都會認真對待。

他說，這些評論、批評可以分成兩類：一類是WTO協定所規定對這一類的問題，中方將會對照WTO協定，做的不好的完善，做得好的繼續保持，這是在WTO協定範圍之內的問題；

另一類可能超出了WTO協定的規定，「只能說它是一種希望」，因為要求中國在WTO的環境下履行超出WTO的義務，顯然是不公平、不合理的，也是不能夠接受的。

他強調：「凡是世貿組織協定規定的，中國都會認真對待，一定履行，但是超過世貿組織範圍內的這些要求，我認為是不合適的。」

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