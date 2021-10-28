外長吳釗燮到訪 大陸駐捷克使館揚言作出必要反應

外交部長吳釗燮成功出訪捷克，引發大陸駐捷克大使館不滿，除表達強烈譴責和堅決反對，並揚言將作出正當和必要反應。

根據外交部新聞稿，吳釗燮27日應邀訪問捷克參議院，並接受參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）親自頒發國際貴賓銀質獎章，以表揚吳釗燮在深化台捷雙邊關係的貢獻。

吳釗燮隨後在捷克參議院與韋德齊共同舉行聯合記者會，並於當日在捷克首都布拉格市長官邸與市長賀吉普（Zdeněk Hřib）會面。

大陸駐捷克大使館當日隨即發布新聞稿，指稱前述事件「性質和影響惡劣」，並重申台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。