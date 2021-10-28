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外長吳釗燮到訪 大陸駐捷克使館揚言作出必要反應

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
外交部長吳釗燮27日接受捷克參議院議長韋德齊頒發「國際貴賓」銀質獎章。（取自外交部網站）
外交部長吳釗燮27日接受捷克參議院議長韋德齊頒發「國際貴賓」銀質獎章。（取自外交部網站）

外交部長吳釗燮成功出訪捷克，引發大陸駐捷克大使館不滿，除表達強烈譴責和堅決反對，並揚言將作出正當和必要反應。

根據外交部新聞稿，吳釗燮27日應邀訪問捷克參議院，並接受參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）親自頒發國際貴賓銀質獎章，以表揚吳釗燮在深化台捷雙邊關係的貢獻。

吳釗燮隨後在捷克參議院與韋德齊共同舉行聯合記者會，並於當日在捷克首都布拉格市長官邸與市長賀吉普（Zdeněk Hřib）會面。

大陸駐捷克大使館當日隨即發布新聞稿，指稱前述事件「性質和影響惡劣」，並重申台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。

新聞稿並表示，「捷克少數人卑劣操弄和台灣當局謀『獨』挑釁註定不會得逞。我們敦促捷克少數人趁早改弦更張，回到恪守一個中國政治承諾上來，以負責任的態度和行動維護和發展中捷關係」。

外交部長吳釗燮27日與布拉格市長賀吉普會晤後回答記者提問。（取自外交部網站）
外交部長吳釗燮27日與布拉格市長賀吉普會晤後回答記者提問。（取自外交部網站）

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