陸發改委開會 研究煤炭企業牟取暴利認定標準
大陸國家發改委表示，日前已召開會議研究煤炭企業哄抬價格、牟取暴利的界定標準；着重研究了認定煤炭企業哄抬價格、牟取暴利的具體認定標準和方法。在此之前，發改委曾派多個小組赴各省重點煤炭企業實地調查，制止煤企牟取暴利。
發改委稱，周三發改委價格司連續召開會議，邀請了經濟、法律方面專家，以及部分煤炭、電力行業協會和企業。
據澎湃新聞報導，這次會議聽取了相關行業協會和企業近年來煤炭生產經營情況匯報，集中討論了促進煤炭行業與下游電力等產業協調可持續發展應保持的合理價格區間和利潤率水平，著重研究了認定煤炭企業哄抬價格、牟取暴利的具體認定標準和方法。
發改委公眾號日前發布，為進一步加強煤炭期現貨市場聯動監管，盡快讓過高煤炭價格降到合理水平，讓煤炭市場回歸理性，國家發展改革委價格司近日在組織地方對煤炭生產流通企業進行成本調查的基礎上，會同價格成本調查中心組成多個調查組，赴有關省對重點煤炭生產企業和流通企業進行實地調查，為確定煤炭價格合理區間和制止煤炭企業牟取暴利提供依據。
報導稱，調查組將對調查中發現的哄抬價格、囤積居奇、串通操縱市場價格、捏造散布漲價信息等違法行為，國家發展改革委將聯合相關部門依法進行嚴厲打擊。
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