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陸當局加強價格監管 煤炭交易商靠自己探索價格走向

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
由於大陸的加強監管影響，大陸煤炭交易商現在須自己探索現貨交易的價格資訊。（取自澎湃新聞）
由於大陸的加強監管影響，大陸煤炭交易商現在須自己探索現貨交易的價格資訊。（取自澎湃新聞）

大陸的煤炭交易商表示，他們在忙著靠自己與他人溝通尋找現貨交易的價格資訊，因為大陸官方正努力抑制價格的同時，加強了價格審查。

路透報導，針對煤炭緊缺和煤價高漲，大陸正祭出一系列監管組合拳。大陸國家發改委25日指出，依規定對大陸國內具有全國性影響的所有煤炭價格指數編制發布單位，啟動價格指數行為評估及合規性審查。

據了解，大陸於6月開始收緊對大宗商品指數供應商的規定，以抑制從銅到鐵礦石等產品的火爆價格。而最近對煤炭情報提供者採取的行動，是起因於這個關鍵發電燃料價格居高不下。

這樣快速的市場和監管變化已讓煤炭交易界吃不消，而審查的加強更是給他們增加了壓力。在北京試圖引領經濟走出疫情復甦之際，定價的混亂加劇了大陸多年來最嚴重的電力短缺，也阻礙了工業的發展。

一名不願具名的廣西煤炭貿易商表示，他們有一段時間不再看大陸國內指數，因為它們令人困惑。「我們現在就只是打電話給其他貿易商來獲取每日價格。」

此外，過去在資訊提供商網站或社交媒體上可以看到大型發電廠的煤炭消耗量和主要港口的庫存等數據，但煤炭交易商說，近月來想要看到這些訊息不是要付費，就是不再發布，這使得交易商和分析師不得不依賴私底下的溝通，或使用國際價格作為衡量標準。

北京一名電力分析師表示，「我們現在使用印尼的離岸價格加上運輸成本等來計算電廠的交付價格，以便有一個大概的指引。」

北京一家大宗商品價格評估機構的經理則表示，「我們已經有幾個月沒有公布（大陸）國內煤炭參考價了，這是非常敏感的。」

截至27日，資訊提供商汾渭數字信息技術有限公司網站上的數據顯示，至少自7月以來，一些煤炭價格在每噸人民幣1,000元左右（約新台幣4,410元）一直沒有變動。交易員指出，相比之下，上周在主要現貨交易區環渤海地區的煤炭交易價格超過人民幣2,000元（約新台幣8,820元），南方的廣東港超過人民幣2,500元（約新台幣1萬1,025元）。

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