徐州投洽會 1號工程、765專案引資

徐州第24屆投資洽談會28日將在江蘇徐州舉行，來自粵港澳大灣區、長三角、京津冀等重點招商區域和美、日、義等與港澳台245名人員參加，一批擬申報「招商引資1號工程」的專案及「765」計畫專案等重大產業專案將在現場集中簽約。

受到新冠肺炎疫情影響，本屆洽談會將做好各項防疫措施，並通過「1+N+13」的形式舉辦，即1場市級綜合投資推介會、N場戰略性新興產業專題招商活動、13場板塊特色招商活動，展示徐州核心投資優勢和招商推介成果，洽談推進一批產業鏈帶頭部企業和重點合作專案落地。

徐州市發改委將圍繞新能源產業，徐州市科技局圍繞生物醫藥與大健康產業，徐州市工信局圍繞工程機械與智慧裝備、積體電路與ICT產業，分別舉辦專題招商推介活動。各縣（市）區、徐州經開區、徐州高新區、淮海國際港務區、無錫徐州工業園圍繞各自主導產業、特色產業，舉辦系列特色活動。

徐州市招商引資「1號工程」專案，是指投資在人民幣50億元（新台幣219億元）以上的製造業或現代服務業項目，也是招商引資的重特大項目，專案要求簽訂正式投資協議並於考核年度內完成註冊後，原則上要自註冊之日起一年內開工建設。

「765計畫」專案是指年內徐州市計畫簽約700個產業專案、計畫開工600個產業項目、計畫投產500個產業項目。

徐州市牢固樹立「建設產業強市、打造區域中心」戰略目標，樹立了大抓產業、重抓製造業的鮮明導向，全市確定24條重點優勢產業鏈，協同推進新興產業培育和傳統產業轉型，已打造形成「6+4」先進製造業和「6+3」現代服務業融合發展的現代產業體系。

為了貫徹「工業立市、產業強市」的發展戰略，徐州積極實施「招商引資1號工程」和「765」計畫，更好促進產業轉型升級和經濟社會高品質發展，持續推動一批重大產業專案簽約落地。