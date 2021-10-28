順德錫山集團 王屏生造家具王國

談起中國大陸家具產業，廣東是讓人第一個就想到的地方，其中，佛山順德利用獨特的地緣優勢、完善的產業鏈，順德家具迅速打開了世界市場，並占據了國際家具產業的一席之地。台資企業「錫山家具有限公司」在順德落地三十餘年，從家具的製造到研發一手包辦，現已成為世界級的傢俱龍頭企業。

錫山集團董事長王屏生自身擁有多年在世界市場打拚的經驗，於1989年成立「順德錫安家具有限公司」，後於1997年成立「廣東省佛山市順德區錫山家具有限公司」，現已發展爲以家具製造、新材料開發及利用、工業設計與貿易、精品主題酒店為核心，在全球擁有5500多名員工，年產值約30億人民幣的集團化企業。

所謂「北有十里長安街，南有十里家具街」王屏生表示，在佛山順德家具產業有著悠久的歷史，從台灣到大陸打拚，選擇來到順德，基於當地配套設施很好、工人技術優良，加上受到海內外市場需求的影響，家具在順德已經是非常成熟的行業，「從大陸各地無論是新疆到烏魯木齊，都有車子來順德家具街載貨回去，是一個家具產業的集散地。」

近幾年來，錫山集團引進德國Resysta高端前沿材料技術，生產綠色環保裝飾材料Resysta Wood（穀木），將廢棄的稻穀通過高新科技轉變爲新一代多用途生物質新材料，為秸稈綜合利用巧妙地打開了另一扇大門。

此次，順德錫山集團與中華青年新媒體協會合作，拍攝網路節目「廣飄得唔得」，以新媒體形式走訪台灣企業，藉由鏡頭帶出錫山家具崇尚環保的精神，從業數十年堅持不使用木材，推廣家具行業綠色發展，是名副其實的「不用木材的戶外家具大師」。

錫山集團進入大陸三十餘年，不斷做大做强做精，成爲大陸家具製造業在世界市場競爭力量的重要元素，目前，目前，錫山集團旗下的agio時尚家具、Resysta穀木，與許多知名主題酒店在產業上互相融合，打造時尚休閒家居產業全新業態，為家具行業逐步融入「大家居」行列做好準備。