快訊

蔡英文總統接受CNN專訪 證實美軍駐台協訓

第9批BNT疫苗清晨06：14抵台 通關直送冷儲物流中心

2021年第三季度 工業企業利潤同比增長14.3%

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

大陸國家統計局27日發布數據顯示，第三季，大陸規模以上工業企業利潤同比增長14.3%；兩年平均增長15.1%，增速比二季度略有回落。

新華社報導，數據顯示，今年前9個月，大陸規模以上工業企業利潤同比增長44.7%，兩年平均增長18.8%，工業企業利潤保持較快增長。

第三季，在41個工業大類行業中，有29個行業利潤較2019年同期增長，占70.7%，大多數行業總體效益狀況好於疫情前。高技術製造業利潤同比增長33.6%，增速高於規模以上工業平均水平19.3個百分點，引領作用顯著。

隨著減稅降費、支持實體經濟發展等政策措施持續顯效，第三季規模以上工業企業每百元營業收入中的費用同比減少0.39元人民幣，下降明顯。企業營業收入利潤率為6.70%，同比提高0.13個百分點。盈利狀況改善帶動企業資產負債率繼續走低，9月末，企業資產負債率為56.3%，同比降低0.5個百分點，較上月末降低0.1個百分點。

「第三季規模以上工業企業利潤保持良好增勢，但大宗商品價格高位運行、供應鏈產業鏈不夠暢通等因素影響企業盈利持續恢復，上下游行業間盈利不平衡問題較為突出，工業企業效益恢復的基礎仍需進一步鞏固。」大陸國家統計局工業司高級統計師朱虹說，下一步，要保持宏觀政策連續性穩定性，做好經濟跨周期調節，穩定大宗商品價格，持續擴大內需，確保工業經濟運行在合理區間。

實體經濟 疫情

延伸閱讀

韓美雙方舉行視頻會議 就半導體產業開闢對話新渠道

公投等非經濟因素 蔡其昌：影響加入國際組織

民進黨公投說明會 政院：蘇貞昌原則上都會出席

參加屏縣百工師傅志工團 修房成為日常的放不下

相關新聞

陸具規模商業街 約2100條

據統計，目前中國大陸成一定規模的步行街或商業街約有2100條，3萬平方米以上的大型購物中心也已超過5000家。「第一屆中...

2021年第三季度 工業企業利潤同比增長14.3%

大陸國家統計局27日發布數據顯示，第三季，大陸規模以上工業企業利潤同比增長14.3%；兩年平均增長15.1%，增速比二季...

廣州台青創業 拚精確定位目標

近年來，隨著兩岸經貿文化交往日益頻繁，走出舒適圈，赴陸創業打拚也逐漸成為台青新選擇。台青邱宗瑋於2017年在廣州共同創辦...

順德錫山集團 王屏生造家具王國

談起中國大陸家具產業，廣東是讓人第一個就想到的地方，其中，佛山順德利用獨特的地緣優勢、完善的產業鏈，順德家具迅速打開了世...

陸資房企還美債 官方要求財政紀律

大陸房地產企業在美元債券市場頻頻爆出違約事件，已引發北京當局關切。大陸國家發改委會同國家外匯管理局於26日邀集八家地產商...

專家：百貨業需做立體式創新

在廣州東山口扎根25年的廣州王府井百貨，近日宣布商場物業租賃合同將到期，於2021年11月30日閉店後停止營業。知名百貨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。