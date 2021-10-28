2021年第三季度 工業企業利潤同比增長14.3%
大陸國家統計局27日發布數據顯示，第三季，大陸規模以上工業企業利潤同比增長14.3%；兩年平均增長15.1%，增速比二季度略有回落。
新華社報導，數據顯示，今年前9個月，大陸規模以上工業企業利潤同比增長44.7%，兩年平均增長18.8%，工業企業利潤保持較快增長。
第三季，在41個工業大類行業中，有29個行業利潤較2019年同期增長，占70.7%，大多數行業總體效益狀況好於疫情前。高技術製造業利潤同比增長33.6%，增速高於規模以上工業平均水平19.3個百分點，引領作用顯著。
隨著減稅降費、支持實體經濟發展等政策措施持續顯效，第三季規模以上工業企業每百元營業收入中的費用同比減少0.39元人民幣，下降明顯。企業營業收入利潤率為6.70%，同比提高0.13個百分點。盈利狀況改善帶動企業資產負債率繼續走低，9月末，企業資產負債率為56.3%，同比降低0.5個百分點，較上月末降低0.1個百分點。
「第三季規模以上工業企業利潤保持良好增勢，但大宗商品價格高位運行、供應鏈產業鏈不夠暢通等因素影響企業盈利持續恢復，上下游行業間盈利不平衡問題較為突出，工業企業效益恢復的基礎仍需進一步鞏固。」大陸國家統計局工業司高級統計師朱虹說，下一步，要保持宏觀政策連續性穩定性，做好經濟跨周期調節，穩定大宗商品價格，持續擴大內需，確保工業經濟運行在合理區間。
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