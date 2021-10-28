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陸具規模商業街 約2100條

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

據統計，目前中國大陸成一定規模的步行街或商業街約有2100條，3萬平方米以上的大型購物中心也已超過5000家。「第一屆中國城市商圈發展大會」26日在重慶舉行，大陸商務部國際貿易經濟合作研究院發布「中國城市商圈發展報告2021」，解讀大陸城市商圈發展的現狀、特點以及未來。

新華社報導，大陸商務部國際貿易經濟合作研究院副院長張威說，2020年以來，中國大陸城市核心商圈創新日益活躍，首店經濟、品牌經濟、定制經濟、夜間經濟等消費新模式推陳出新，僅2021年上半年上海和北京新開首店數量就分別達到513家和434家。

除了傳統的核心商圈，城市社區商圈近年來也不斷發展。2019年，上海在15個試點街道全面推進「社區生活圈行動」，目前已有180餘個項目落地。

「目前重慶全市已經形成了層次分明、城鄉並重、大小共存的商圈網絡體系，全市過半消費在商圈實現。截至2020年底，全市社會消費品零售額100億元以上的商圈達12個，中央商務區及城市商圈社零總額占比超60%。」重慶市商務委副主任彭和良說。

大陸商務部流通業發展司副司長尹虹在大會上說，將以城市商圈作為基礎，全面實施城市商業的提升行動，健全配送網絡，打造網點健全、主體多元、業態多樣、節約高效、商居和諧、規範有序的現代城市商業體系。

上海

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