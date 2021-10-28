專家：百貨業需做立體式創新

在廣州東山口扎根25年的廣州王府井百貨，近日宣布商場物業租賃合同將到期，於2021年11月30日閉店後停止營業。知名百貨店即將離場，不少街坊特意前來打卡留念。

中新社報導，暨南大學管理學院教授陳海權表示，廣州王府井的撤離跟它的生存環境有關。目前大陸百貨公司的發展還處於比較傳統的狀態，百貨店必須吻合目標消費者的需求，並做立體式創新。

陳海權指出，廣州商圈的變化非常明顯，從過去的上下九、北京路商圈，再到環市東路、天河路商圈，現在商圈也走到了珠江新城，未來廣州塔、琶洲島又會誕生新的地標商圈。

「商圈的產生跟整個城市的發展格局相關，而百貨公司太依賴選址，東山商圈不是廣州最核心的商圈，專門過去廣州王府井的消費者太少，再加上每年租金上漲，可能經營下去相對困難。」陳海權說。

王府井集團2021年半年度報告顯示，報告期內，王府井集團營業收入實現46.88億元（人民幣，下同），同比上升36.88%。其中，廣州王府井上半年淨利潤為-433.5萬元。

在陳海權看來，近幾年百貨公司也受到電商的衝擊。「百貨公司需要調整自身商品結構和服務，線上線下融合、數字化轉型等都會成為新一代百貨公司的方向。」

當前，百貨業的轉型乃大勢所趨。廣州市廣百股份有限公司（以下簡稱「廣百股份」）今年上半年完成了9家門店的升級調整，新引進品牌43個，優化品類結構。