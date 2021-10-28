廣州台青創業 拚精確定位目標

近年來，隨著兩岸經貿文化交往日益頻繁，走出舒適圈，赴陸創業打拚也逐漸成為台青新選擇。台青邱宗瑋於2017年在廣州共同創辦汽車美容品牌店「御車薈」，他希望新一代台青能精確定位創業目標，與盲目創業說再見，「廣州商業環境非常好，給了我們很多機會」。

「當你有這個勇氣，選擇離鄉背井過來大陸時，請脫離舒適圈，應該尋求的是當地的朋友或資源。」邱宗瑋表示，他的創業之路並非一帆風順，在10年時間創業4次，曾做過車子的銷售、做車子的改裝，直到如今的汽車美容，目的就是掌握消費金字塔頂端客戶。

邱宗瑋認為，在大陸要快速成功，其實很需要人脈，所以從人脈這個詞出發，開始去延伸思考，為此還特別去參加了許多高端的人脈交流會，沒想到卻成為了投身汽車美容行業的契機。「之所以會在廣州一直去發展、一直去創業，是因為它的商業環境非常好，它給予我們很多的機會。」

廣州是一個極具包容性的城市，在平日工作中會接觸到不同領域的人，也容易結交朋友，他們會願意提供幫助，甚至哪怕無法同行，他們也很願意提供交流空間。邱宗瑋說，如今他在廣州天河區的珠江新城內占有一席之地，恰恰印證了創業觀念是對的，這也是為什麼要強調精確定位創業目標重要性的原因。

大陸市場廣闊，消費能力持久強勁，所以總會給創業者造成誤區，好像只要把產品推出來就有人買單。邱宗瑋說，這個觀點是錯誤的，就是因為它的買家這麼大，要非常清楚自己的商業定位。

邱宗瑋認為，洗車這個行業，其實不是說它多難，而是反而相對的它比較簡單，用一個比較簡單的這個商業行為跟商業模式，也用了一群最基層的人員，去服務了高消費群體，也會因為只做洗車且十年磨一劍而受到消費群體和競爭對手的認同。

「創業，重在選擇，貴在堅持。我認剩者為王這個新名詞，不是勝利的勝，是剩下的剩，大家都是在熬，那誰能熬到最後呢？」邱宗瑋說。