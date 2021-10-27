天貓雙11倡低碳　台灣加推滿300搶「150萬購物金」好康

阿里巴巴集團「2021天貓雙11全球狂歡季」27日舉辦線上記者會，宣布今年雙11提倡低碳、綠色消費。針對台灣消費者，天貓淘寶海外台灣站推出「驚喜預售期」獨家四重奏，不只讓消費者提前鎖定商品，保證買得到，還有刷卡支付立減、跨店滿減，攜手Visa獨家推出刷卡優惠，和清空購物車瓜分遊戲，滿300元搶150萬購物金等新玩法。

今年天貓「雙11」，正式邁入第13屆的全球狂歡季，吸引超過29萬個品牌參加，預售期已於本月20日啟動，並設有兩個售賣期，首階段為11月1日至3日，第二階段為11月11日。

阿里巴巴集團首席市場官董本洪27日在亞太線上記者會表示，在提倡減排、可持續發展的大趨勢下，今年雙11提倡低碳，核心為綠色消費，如提倡紙箱、包裝材料回收等行動，並發放價值人民幣1億元的綠色購物券，鼓勵消費者投入到更為環保的生活方式。

為炒熱台灣雙11檔期，天貓淘寶海外台灣站也宣布，延續9月推出的「家居消費者體驗提升2.0」計劃，與居家整療室、BOXFUL等更多深耕台灣本土家居服務的夥伴展開合作，更將跨境家具的商品體驗首度延伸到線下實體空間，與淘家集運於11月6日起，在台北推出「淘家HOME mini體驗店」，邀請全台消費者親身體驗跨境家具的商品質感與高CP值的家居氛圍。

另於雙11新玩法上，天貓淘寶海外台灣總經理劉慧娟表示，天貓雙11驚喜預售期間祭出獨家預售四重奏，不僅優惠折扣可以簡單疊加讓消費者更省荷包，過往在雙11檔期常會發生的熱門商品缺貨問題，也可透過預售期提前鎖定，讓消費者一定買的到。

天貓淘寶海外台灣站表示，透過預售期，商家可提前備貨，亦能調控庫存，且消費者除刷卡支付立減台幣50元以外，更可享有定金膨脹驚喜倍數優惠；此外，天貓淘寶平台還大幅降低「跨店滿減」的門檻，並提供領現金紅包，搭配店家的專屬優惠券，讓優惠疊加再疊加，以及兩大台灣限定優惠活動。

天貓在今年9月，與台灣本地信用卡業者合作推出刷卡預付定金的便利服務後，本次雙11攜手Visa獨家推出「天天Visa DAY」，釋出免3%激省優惠券供消費者抽獎，並推出清空購物車瓜分遊戲，只要完成新台幣300元（含以上）的購物紀錄，就能參與遊戲，搶價值高達新台幣150萬購物金。