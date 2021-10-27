快訊

蘇貞昌明拍板軍公教加薪 可望創25年最高調幅

第12輪AZ、BNT又加開「名額有限」 24.8萬人今晚7點快搶

聽新聞
test
0:00 / 0:00

開徵碳稅？支持雙碳 陸加快研究碳稅等碳減排稅收政策

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
中國大陸計畫在2030年二氧化碳排放量達到峰值，2060年實現碳中和，用歷史最短時間完成「雙碳」目標。圖／路透社
中國大陸計畫在2030年二氧化碳排放量達到峰值，2060年實現碳中和，用歷史最短時間完成「雙碳」目標。圖／路透社

中國大陸日前發布實現「雙碳」目標的明確路線圖，並提出財稅政策支持的四大要求。大陸多位財稅專家表示，未來新一代資訊技術、生物技術、新能源等新興產業和低碳技術開發，將獲更大財政支持，政府千億元級的綠色低碳採購力度也將加大，同時也將加快研究碳稅等碳減排相關稅收政策。

中國大陸計畫在2030年二氧化碳排放量達到峰值，2060年實現碳中和，用歷史最短時間完成「雙碳」目標。26日大陸國務院印發2030年前碳達峰行動方案的「通知」，提到要建立健全有利於綠色低碳發展的稅收政策體系，落實和完善節能節水、資源綜合利用等稅收優惠政策，更好發揮稅收對市場主體綠色低碳發展的促進作用。

目前，大陸財政部正在帶頭起草「關於財政支持做好碳達峰碳中和工作的指導意見」。據陸媒第一財經報導，大陸多名財稅專家認為，要實現「雙碳」目標，財稅支持政策十分重要。中國政法大學教授施正文指出，目前相關方面在研究是否開徵碳稅。

碳稅是專門針對碳排放且以二氧化碳排放量為徵收對象的稅種，前幾年大陸環保稅立法時，曾有建議將二氧化碳納入徵稅範圍，不過最終並未納入。

施正文表示，目前大陸已有部分「碳減排」相關稅種或稅收優惠政策。比如，在稅收優惠政策方面，目前大陸對風電、光伏發電等清潔能源、節能設備專案等實施增值稅、消費稅和企業所得稅等稅收優惠政策。新能源汽車、公共交通車輛和節能車船等也享受車輛購置稅等相關優惠政策。

他接著強調，在碳減排相關稅收方面，大陸早已對原油、天然氣和煤炭等化石能源徵收資源稅，成品油開徵消費稅，對大氣汙染物等開徵環保稅，對小汽車等開徵車輛購置稅等。但要實現「雙碳」目標，仍需要完善相關政策，包括探討是否開徵碳稅等。

他稱，今年大陸碳排放權交易市場上線交易已經啟動，目前主要覆蓋發電行業重點排放單位。碳排放權交易主要針對大企業，以固定排放額度交易這一市場手段，來控制和減少溫室氣體排放。而碳稅則是通過增加碳排放稅收成本，來促進碳減排。

而大陸實施碳稅可能有兩種途徑，中國財政科學研究院研究員許文曾表示，第一是改造現行稅種，通過對化石燃料相關稅種的改造，以二氧化碳排放量為依據進行附加徵收，以達到徵收碳稅的目的；第二是在現行對化石燃料徵收的稅種之外，直接以二氧化碳排放作為徵收對象，開徵名稱為「碳稅」的新稅種。

碳排放 化石

延伸閱讀

大陸「最缺工」職業排名 房仲退出前十名

和碩評估Q4營運 關關難過關關過

大戶購電 陸訂遊戲規則

陸拚碳達峰 整治四大產業

相關新聞

開徵碳稅？支持雙碳 陸加快研究碳稅等碳減排稅收政策

中國大陸日前發布實現「雙碳」目標的明確路線圖，並提出財稅政策支持的四大要求。大陸多位財稅專家表示，未來新一代資訊技術、生...

阿里巴巴旗下媒體《南華早報》 揭馬雲現身荷蘭看蘭花

自失言和監管風波以來，轉趨低調的阿里巴巴集團創辦人馬雲，在日前被外媒揭露現身西班牙後，據阿里巴巴集團旗下的《南華早報》2...

通膨之下金價看漲之際 河南宣布發現特大型金礦

在通膨陰霾下，市場再度看好金價未來走勢。值此之際，河南《大河報》報導，河南發現特大型金礦，初估金儲量達31.55噸。

大陸「應對氣候變化」白皮書 指碳排放情況已扭轉

在前一日公告「2030年前碳達峰行動方案」後，大陸國務院新聞辦公室27日召開記者會，發表《中國應對氣候變化的政策與行動》...

大陸「最缺工」職業排名 房仲退出前十名

大陸人社部27日發布2021年第3季度全國招聘大於求職「最缺工」的100個職業排行，其中前十名為營銷員、餐廳服務員、商品...

天貓雙11倡低碳　台灣加推滿300搶「150萬購物金」好康

阿里巴巴集團「2021天貓雙11全球狂歡季」27日舉辦線上記者會，宣布今年雙11提倡低碳、綠色消費。針對台灣消費者，天貓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。