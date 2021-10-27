通膨之下金價看漲之際 河南宣布發現特大型金礦

在通膨陰霾下，市場再度看好金價未來走勢。值此之際，河南《大河報》報導，河南發現特大型金礦，初估金儲量達31.55噸。

本周稍早，黃金期貨價格一度突破每盎司1,800美元。據上海《第一財經》報導，德國商業銀行大宗商品分析師巴斯曼（Daniel Briesemann）指出，通膨預期上升提振了金價。

巴斯曼表示，上周五，美國基於市場的通膨預期暫時達到近2.7%的九年高點，歐元區的長期通膨預期也出現七年來首次超過2%。

巴斯曼指出，市場越來越多地反映出更高的通膨預期，許多市場參與者顯然相信，目前的高通膨不再是暫時的。他認為，「黃金作為一種價值儲存手段，應該能從中獲利。」

河南省地礦局27日則宣布，該局在南陽市桐柏縣朱莊鎮圍山城一帶取得重大的「找礦突破」，發現一特大型金礦。

大河報指出，河南此次共發現金礦體16個，初步估算可獲得金儲量31.55噸 ，屬特大型金礦；到今年底可望突破50噸，這是河南省近三年來金礦勘探又一重大成果。數十年來，河南黃金年產量穩居大陸全國第二。

報導稱，2016年，河南省國土資源廳在桐柏山區域內的桐柏縣老灣金礦深部及外圍普查項目中，也曾發現特大金礦，含金量約為105噸，可挖80年。

大河報表示，金礦位於桐柏山桐柏縣老灣金礦深部及外圍，新發現金資源量預計10.496萬千克，伴生銀資源量預計12.2038萬千克。除了發現的特大金礦，還新發現大量天然堿、鉛鋅礦產資源。