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大陸「最缺工」職業排名 房仲退出前十名

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
在官方調控房市下，房仲跌出大陸最缺工行業前十名。中新社
在官方調控房市下，房仲跌出大陸最缺工行業前十名。中新社

大陸人社部27日發布2021年第3季度全國招聘大於求職「最缺工」的100個職業排行，其中前十名為營銷員、餐廳服務員、商品營業員、保安、快遞、家政服務員、清潔員、市場營銷專業人員、焊工、客戶服務管理員。過去長期入榜的「房地產經紀人（房仲）」和另一行業儀器儀表製造工則退出前十。

大陸人社部還指出，2021年第3季與第2季相比，招聘需求和求職人數有所降低，供求關係得到緩解。

從最缺工的100個職業來看，數據顯示大陸人才市場上，招聘需求人數從第2季的153.8萬人減少至111.4萬人（下降27.56%）；求職人數從第2季的51.7萬人減少至41.8萬人（下降19.15%）；缺口數從第2季的102.1萬人下降至69.6萬人（下降31.83%）。

大陸人社部在27日的記者會上還指出，今年1到9月，大陸全國城鎮新增就業達到1,045萬人，完成目標任務的95%；人社部表示，9月大陸城鎮調查失業率為4.9%，比上月下降0.2個百分點，比上年同期下降0.5個百分點。

此外，今年1到9月，大陸向1,429萬失業人員發放失業保險待遇人民幣783億元，向150萬人次發放價格臨時補貼6億元，並有16個省提高城鄉居民養老保險省級基礎養老金，超過去年。

另，今年以來，中國大陸已有北京、上海、浙江、江蘇等18個地區，調整最低工資標準。

失業 求職 房仲

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