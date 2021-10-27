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陸駐美大使秦剛：盼美方為兩國企業合作消除障礙

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
中國大陸駐美大使秦剛。新華社
中國大陸駐美大使秦剛。新華社

就中美經貿現狀，中國大陸駐美大使秦剛於美東時間26日表示，中美關係正經歷新一輪磨合調整，希望經貿合作還要成為中美關係的潤滑劑和穩定器。他提到，希望美方為兩國企業合作消除限制和障礙，為中國企業提供公平、公正的投資環境。

據新華社報導，秦剛是在出席美國中國總商會芝加哥分會2021年會暨全球製造業峰會時，做出上述表示。他說，中美兩國經濟結構深層互補，彼此利益深度交融，無論是應對眼下全球性產業鏈、供應鏈紊亂帶來的挑戰，還是推動疫後全球經濟復甦，都需要中美同舟共濟、協調合作。

秦剛表示，中國一如既往歡迎美國企業加大對華投資，將持續擴大開放，不斷營造市場化、法治化、國際化的營商環境，歡迎美國企業繼續積極參加第四屆中國國際進口博覽會。

他呼籲，希望美方也為兩國企業合作消除限制和障礙，為中國企業提供公平、公正的投資環境。

在此之前，中國大陸國務院副總理劉鶴26日與美國財政部長葉倫舉行視訊通話。據中國大陸方面的聲明，雙方進行了「務實、坦誠、建設性的交流」。這是這是兩人約四個月來第二度通話。

劉鶴在通話時，也再度表達中方對美國關稅與制裁、及中國大陸企業所受待遇的關切。

美國 劉鶴

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