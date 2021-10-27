中國大陸建商美元債違約連環爆 官方趕忙召集業者座談

中國大陸房地產企業在美元債券市場頻頻爆出違約事件，已引發北京當局關切。中國大陸國家發改委會同國家外匯管理局於26日邀集八家地產商，要求業者必須按時還本付息，維護企業信譽和市場穩定。兩部門並重申，支持房地產行業健康發展，將會同相關部門於近期制定新政策。

近日，據興業證券統計，今年以來，在美元債市場出現違約事件的中國大陸房企已達九家，包括：泛海控股、花樣年、華夏幸福、陽光100中國、天房集團、泰禾集團、新力控股、藍光發展、當代置業，全部未償額280.73億美元（約新台幣7,800億元）。

根據中國大陸國家發改委官網消息，國家發改委外資司26日會同國家外匯管理局資本司，於26日召開「部分重點行業企業外債座談會」，「認真聽取參會企業的經營情況、外債償付計劃和意見建議」。

《財新網》報導，出席26日座談的房企包括：佳兆業、建業、世茂、萬科、遠洋等八家，當中包括行業公認的模範生和國有控股、混合所有制企業，並非全是早前傳聞的「美元債困難戶」。

報導稱，兩部門在會上主要總結了兩點：一、中資房企必須嚴格執行財務紀律，按時還本付息，維護企業信譽和市場穩定；二是官方支持房地產行業的健康發展，會後將會同相關部門制定政策發布，但市場可能需要時間消化。

中國大陸房市研究機構「克而瑞」表示，2021年以來，中國大陸房企債務違約事件增加，且逐步蔓延至行業龍頭企業，已讓境外投資人對中國大陸房地產行業的擔憂加劇，導致中國大陸房企境外新債發行受阻。

克而瑞統計，今年前九個月，中國大陸房地產企業境外發債達2,379億元，年比下降24%。與此同時，中國大陸房企明年將面臨償債高峰。數據顯示，中國大陸房企明年到期的美元債將達3,755億元，2023年到期美元債也超過3,000億元。

上海報業集團旗下財經媒體《財聯社》指出，隨著部分房企流動性壓力顯現，10月以來已有超過十家房企遭評級機構下調評級。據統計，截至9月30日，穆迪、惠譽和標普共下調了91次中國開發商的評級。若加上10月初至今的數據，今年中國大陸房企被評級機構下調評級次數已逾百次，創歷年之最。

《財聯社》稱，中國大陸央行近期已接連釋放積極信號，業內人士普遍認為，中國大陸房地產融資調控不會繼續收緊。國金證券分析師杜昊旻就說，「政策至暗時刻已過，未來邊際改善可期。」