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中國大陸建商美元債違約連環爆 官方趕忙召集業者座談

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
中國大陸房地產企業在美元債券市場頻頻爆出違約事件引發官方關切。圖為福州一處新屋銷售中心。 中新社
中國大陸房地產企業在美元債券市場頻頻爆出違約事件引發官方關切。圖為福州一處新屋銷售中心。 中新社

中國大陸房地產企業在美元債券市場頻頻爆出違約事件，已引發北京當局關切。中國大陸國家發改委會同國家外匯管理局於26日邀集八家地產商，要求業者必須按時還本付息，維護企業信譽和市場穩定。兩部門並重申，支持房地產行業健康發展，將會同相關部門於近期制定新政策。

近日，據興業證券統計，今年以來，在美元債市場出現違約事件的中國大陸房企已達九家，包括：泛海控股、花樣年、華夏幸福、陽光100中國、天房集團、泰禾集團、新力控股、藍光發展、當代置業，全部未償額280.73億美元（約新台幣7,800億元）。

根據中國大陸國家發改委官網消息，國家發改委外資司26日會同國家外匯管理局資本司，於26日召開「部分重點行業企業外債座談會」，「認真聽取參會企業的經營情況、外債償付計劃和意見建議」。

《財新網》報導，出席26日座談的房企包括：佳兆業、建業、世茂、萬科、遠洋等八家，當中包括行業公認的模範生和國有控股、混合所有制企業，並非全是早前傳聞的「美元債困難戶」。

報導稱，兩部門在會上主要總結了兩點：一、中資房企必須嚴格執行財務紀律，按時還本付息，維護企業信譽和市場穩定；二是官方支持房地產行業的健康發展，會後將會同相關部門制定政策發布，但市場可能需要時間消化。

中國大陸房市研究機構「克而瑞」表示，2021年以來，中國大陸房企債務違約事件增加，且逐步蔓延至行業龍頭企業，已讓境外投資人對中國大陸房地產行業的擔憂加劇，導致中國大陸房企境外新債發行受阻。

克而瑞統計，今年前九個月，中國大陸房地產企業境外發債達2,379億元，年比下降24%。與此同時，中國大陸房企明年將面臨償債高峰。數據顯示，中國大陸房企明年到期的美元債將達3,755億元，2023年到期美元債也超過3,000億元。

上海報業集團旗下財經媒體《財聯社》指出，隨著部分房企流動性壓力顯現，10月以來已有超過十家房企遭評級機構下調評級。據統計，截至9月30日，穆迪、惠譽和標普共下調了91次中國開發商的評級。若加上10月初至今的數據，今年中國大陸房企被評級機構下調評級次數已逾百次，創歷年之最。

《財聯社》稱，中國大陸央行近期已接連釋放積極信號，業內人士普遍認為，中國大陸房地產融資調控不會繼續收緊。國金證券分析師杜昊旻就說，「政策至暗時刻已過，未來邊際改善可期。」

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