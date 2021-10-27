陸將為懲罰「台獨」專門立法？馬曉光：必嚴懲「台獨」

中國大陸官媒「中國台灣網」記者，27日在中國大陸國台辦記者會上提問，據悉，中國大陸有關部門最近或將就懲辦「台獨」分裂勢力進行專門立法。可否予以證實？中國大陸國台辦發言人馬曉光表示，凡是組織、策劃、實施分裂國家、破壞國家統一者，必將受到嚴懲。

馬曉光在27日國台辦例行記者會上，沒有正面回答中國大陸是否會將專門「立法」。他表示，台獨分裂是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患。堅決打擊台獨頑固分子，是維護國家主權、安全、發展利益的應有之義，也是保障兩岸關係和平發展的應有舉措。

馬曉光說，「法網恢恢，疏而不漏。凡是組織、策劃、實施分裂國家、破壞國家統一行為的台獨頑固分子，包括那些操弄『修憲謀獨』和為謀『獨』打開方便之門的挑頭分子，必將受到嚴懲。」

針對於民進黨已著手修憲，並稱修憲是順應台灣時局情勢變遷，也是關乎台灣前途的一些必要改革，完全是台灣的內部事務，不需要中國大陸指指點點。馬曉光表示，2000年陳水扁上台後，民進黨當局圖謀以所謂憲改把台灣從中國分裂出去，曾將兩岸關係推向危險邊緣，他們的倒行逆施有目共睹。

馬曉光表示，當前民進黨當局頑固堅持「台獨」立場、瘋狂進行謀「獨」挑釁，持續操弄修憲議題，包藏著降低門檻為謀「獨」打開方便之門、夾帶偷渡謀「獨」議題等禍心。他們聲稱「修憲關乎台灣前途」，恰恰露出了馬腳。

他強調，「台灣是祖國的寶島，台灣的前途絕不是台灣內部事務，而是關係中國主權和領土完整，只能也必須由全體中國人民共同決定。祖國完全統一，才是台灣的前途。這是定論。」

馬曉光強調，中國大陸堅決反對任何形式的「修憲謀獨」或其他任何企圖分裂國家的行徑，謀「獨」必遭嚴懲。台灣所有負責任的政黨和有識之士都應識破民進黨當局的陰謀，以實際行動維護台海和平穩定與台灣民眾福祉。廣大台灣同胞也要高度警惕，自覺反對和抵制各種形式的「修憲謀獨」行徑。