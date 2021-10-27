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立專法懲辦台獨？ 國台辦：「修憲謀獨」挑頭分子將受懲

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
中國大陸國台辦發言人馬曉光。（取自人民網）
中國大陸國台辦發言人馬曉光。（取自人民網）

繼傳出將研擬「台獨頑固份子」清單依法打擊後，中國大陸國台辦發言人馬曉光27日在回應媒體提問，是否會就懲辦「台獨」分裂勢力進行專門立法時表示，那些操弄「修憲謀獨」和為謀「獨」打開方便之門的「挑頭分子」，必將受到嚴懲。

中國大陸國台辦27日舉行例行記者會，由發言人馬曉光主持。而在記者會上提問「有關部門最近或將就懲辦台獨分裂勢力進行專門立法」，請國台辦證實的媒體—「中國台灣網」，就是國台辦旗下的融媒體平台。

馬曉光在回應時指出，台獨分裂是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患。堅決打擊「台獨頑固分子」，是維護國家主權、安全、發展利益的應有之義，也是保障兩岸關係和平發展的應有舉措。

馬曉光並說，「法網恢恢，疏而不漏。」凡是組織、策劃、實施分裂國家、破壞國家統一行為的「台獨」頑固分子，包括：那些操弄「修憲謀獨」和為謀「獨」打開方便之門的挑頭分子，必將受到嚴懲。

稍早，馬曉光也就民進黨推動修憲、憲改表示，當前民進黨當局頑固堅持「台獨」立場、瘋狂進行謀「獨」挑釁，持續操弄「修憲」議題，包藏著降低門檻為謀獨打開方便之門、夾帶偷渡謀獨議題等禍心。

他重申，「台灣是祖國的寶島，台灣的前途絕不是台灣內部事務，而是關係中國主權和領土完整，只能也必須由全體中國人民共同決定。」

台獨 馬曉光 修憲

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