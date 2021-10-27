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王毅大談對阿富汗政策 挑明要美國承擔責任

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
中國大陸國務委員兼外交部長王毅26日在杜哈會見阿富汗神學士臨時政府代表團。（取自中國大陸外交部官網）
中國大陸國務委員兼外交部長王毅26日在杜哈會見阿富汗神學士臨時政府代表團。（取自中國大陸外交部官網）

中國大陸國務委員兼外交部長王毅，於26日在卡達首都杜哈，會見阿富汗神學士臨時政府代表團，並在會後向官媒《新華社》大談對阿富汗政策。王毅稱，雙方的接觸是有益的，中方主張和阿富汗各黨派、各民族接觸溝通，加以積極引導。他還挑明，美國以及一些西方國家對阿富汗問題有不可推卸的責任，敦促應承擔起應盡的職責。

據新華社報導，王毅表示，阿富汗局勢發生重大轉折之際，中方最早對未來的阿富汗提出幾點期待：一是構建更加開放包容的政治架構，各民族各派別都應該參與進來；二是實行溫和穩健的內外政策，包括保障婦女兒童合法權益；三是和包括伊斯蘭國和「東伊運」在內的一切恐怖勢力劃清界限，採取措施予以堅決打擊；四是奉行和平的對外政策，和各國特別是鄰國和睦相處。

王毅指出，中方主張持平等尊重的態度，和阿富汗各黨派、各民族接觸溝通，加以積極引導。中方不贊成一味施壓，更反對用制裁加以威脅。

王毅說，阿富汗的歷史和很多國際事例證明，對一個獨立民族指手畫腳，結果往往適得其反。「動輒干涉一國內部事務，違反國際關係基本準則。」

王毅還指稱，中國是阿富汗的鄰國，兩國人民有著悠久友好交往，表示「很多阿富汗朋友講，中國是從來沒有欺負過阿富汗的大國，也是阿富汗偉大的鄰國」，表示中國從不干涉阿富汗內政、不尋求私利、無意構建勢力範圍。

最後，王毅直接挑明，關於阿富汗面臨的暫時困難，「我們要明確地指出，美國以及一些西方國家對此負有不可推卸的責任。」

王毅說，中方呼籲並敦促這些國家承擔起應盡的職責，盡快採取實際行動，切實幫助緩解可能出現的人道主義危機，真正為阿富汗民眾做一些實實在在的好事。

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