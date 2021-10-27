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除缺電、缺煤 中國大陸現在還缺柴油 多地加油站限量加油

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為10月22日晚間，廣西南寧許多車主趕在油價調漲前加油，導致加油站大牌長龍。中新社
圖為10月22日晚間，廣西南寧許多車主趕在油價調漲前加油，導致加油站大牌長龍。中新社

中國大陸近來能源荒頻傳，除早前已傳出的缺煤、缺電外，據《財新網》報導，中國大陸目前還傳出全國性柴油緊缺，許多柴油車都面臨「加油難」的窘況。預估中國大陸當前柴油短缺現象，恐怕還會持續數個月。

中國大陸多地民眾近來頻頻反映加不到柴油的情況。河北石家莊一名卡車銷售人員告訴《財新網》，柴油卡車整車加滿約需1,000升，但現在加油站柴油限加100升。

《財新網》指出，中國大陸國內柴油價格近來普遍走高。在10月22日24時最新一次調價後，目前中國大陸柴油零售價普遍超過每公升人民幣7.2元（約合新台幣31元），較年初上漲約30%。

報導稱，中國大陸當前柴油短缺是全國性的。「金聯創」成品油高級分析師徐朋表示，9月以來，由於全國大範圍限電，很多企業為按時交付訂單自行以柴油發電，導致柴油的需求突然意外增加。

與此同時，中國大陸柴油的供給卻是在減少。隆眾資訊成品油分析師王倩倩指出，今年前九個月，中國大陸柴油產量1.56億噸，年比減少4.4%，對應減量680萬噸。

此外，今年6月起，中國大陸對輕質循環油開徵消費稅，導致進口量從8月就開始出現大幅下滑，8至9月減少了近300萬噸，對應調和柴油約400萬噸。加上今年中國大陸環保嚴查，也讓調和柴油總供給量減少約600萬噸。

另一方面，今年前九個月，中國大陸柴油出口總量1,521萬噸，年比增長15%。柴油產量減少、調和油減量、出口增加，導致柴油供給減少約1,480萬噸。

報導稱，為應對當前柴油短缺，中國大陸各煉油廠都已經在增加柴油產量，同時將部分出口轉內銷。但王倩倩預期，短時間內，中國大陸柴油供需仍難以平衡，「柴油供應偏緊，可能會持續三個月」。

安徽阜陽民眾近日向當地媒體反映，各個加油站都加不到柴油。（取自阜陽資訊）
安徽阜陽民眾近日向當地媒體反映，各個加油站都加不到柴油。（取自阜陽資訊）

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