東莞台博會 首設城市主題館

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

2021東莞台灣名品博覽會（簡稱：東莞台博會）25日啟動「台博會宣傳周」，本屆台博會將首次設立城市主題館，助力各地台商轉型升級，共享台博會帶來的新活力、新機遇。

中新社報導，本屆東莞台博會昇級為省級展會，吸引了來自江西、溫州、賀州等5個省、市以及深圳、惠州、珠海等5個大灣區城市參加。展會將首次設立城市主題館，各個參展城市的台企將以主題館的形式報團參展，每個省、市的寶藏台企和頂尖產品進行集中展示。

東莞台博會組委會相關負責人表示，升級後的東莞台博會有很大吸引力，除了首次設立江西、溫州、深圳、珠海、中山、惠州、揭陽、賀州等城市主題館外，展會將5G雲端物聯網半導體「二館合一」，首次設立的半導體和5G雲端物聯網主題館，成為本次展會最大展館之一。台灣芯片巨頭鈺創、全球百強智慧設備製造商英業達、物聯網廠商研華科技等多個明星台企都將亮相該館。

本屆東莞台博會將於10月28日至10月31日在東莞市舉行，展期4天，展覽面積約30000平方米，參展商家超430家。其中，電子信息3C數碼相關產業參展商超過七成，屆時，5G、物聯網、半導體、智慧生活、電子信息產業等眾多「黑科技」產品將在展會上揭開神秘面紗。

物聯網 半導體 深圳

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