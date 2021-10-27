台青攜陸青 深耕大陸高端製造業

「台灣數控機床等高端製造產業發展較早，行業基礎好，大陸市場龐大，商機無限」。來大陸創業一晃15年，台灣青年陳志明瞄準高端製造業並立志深耕。陳志明來自台灣台中，祖籍福建，15歲就開始學習操控機床。從最底層的裝配工到組長、課長、管理專員再到工廠負責人，他一步步走來，在機床設計、生產、研發和企業管理等方面都積累了豐富的經驗。

中新社報導，2006年，陳志明來到福建省泉州市。得益於豐富的技術和管理經驗，他在一家數控機床企業擔任總經理，業績斐然。

2009年，在一次業務合作中，陳志明結識了泉州安溪人何軫炎。來自海峽兩岸的兩位年輕人，原本各自拼搏創業，卻因共同的熱愛而決定聯手闖蕩數控機床產業。經過長時間的籌劃，2014年正豐數控科技有限公司在泉州市安溪縣落地，陳志明擔任總經理、負責企業管理，何軫炎則負責辦手續、建廠房、招募工人等工作。兩人分工協作，正豐數控逐步走上正軌。

高端製造企業的發展尤其離不開人才的挖掘與培養。面對人才難題，陳志明想到了台灣機床行業的深厚基礎，於是返回台灣，通過老朋友、老同事的幫助廣募賢才，最終引進和培養了一支集機床研發、電控、加工應用為一體的專業人才隊伍，致力於高端製造數控設備的推廣與應用。

讓陳志明感觸最深的，是大陸對於台灣人才就業創業的優惠政策。伴隨著大陸製造業轉型升級加快，正豐數控在陳志明、何軫炎帶領下發展成為一家集研發、生產和銷售數控加工中心、多軸數控精密、高速高精等高端數控設備的高科技企業。

陳志明透露，目前公司有國家專利105項，正豐數控的磁懸浮銑車復合式超級加工中心S5-5C被福建省工業和信息化廳列為省內首台重大技術裝備，達到了大陸領先水平。近年來，正豐數控還在台灣台中投建了研發中心，為泉州乃至兩岸企業智能化改造提供源源不斷的技術支撐。

他說，後疫情時代，他們將目光投向了軍工和半導體行業，正針對這些行業進行系列樣機研發、生產，現在已擁有一定的需求量。接下來公司會遵循「自主研發，比拼質量」的原則，針對已經成功推出的高端裝備繼續研發與提升，替代進口設備，為軍工及半導體產業提供產品、解決瓶頸。