前三季 廣州新登記市場主體數創新高

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

廣州市市場監督管理局26日表示，截至2021年9月底，廣州市實有各類市場主體296.50萬戶，同比增長15.48%。

數據顯示，2021年前三季度，廣州市新登記各類市場主體52.44萬戶。其中，企業34.81萬戶，個體工商戶17.62萬戶，農民專業合作社181戶。增幅方面，三季度廣州新登記市場主體增幅同比2020年達到36.73%。

從新登記數量和增幅方面來看，租賃和商務服務業等行業增長較快。前三季度，廣州市批發和零售業新登記市場主體22.26萬戶；租賃和商務服務業新登記市場主體11.98萬戶。截至2021年9月底，廣州市租賃和商務服務業增幅高達191.79%，信息傳輸、軟件和信息技術服務業增幅達131.86%。

新登記市場主體戶區域分佈較集中，1月至9月，新登記市場主體戶數排名前三的區分別是：天河區（13.96萬戶），南沙區（12.88萬戶）、白雲區（5.96萬戶）。其中南沙區因3月中旬開始對平台集群個體工商戶實行線上註册，個體工商戶增量明顯，市場主體新登記增幅高達314.83%。

農民

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