助中歐班列提升運能 合肥國際陸港開工
合肥國際陸港項目開工動員會26日在項目一期建設現場舉行。項目建成後，可形成對中歐班列集貨、分撥的高效支撐，年貨運總量將達8.2萬標箱，助力合肥中歐班列發運頻率提升10%。
中新社報導，安徽省合肥市市長羅雲峰說，近年來該市努力將中歐班列打造成安徽省市融入一帶一路建設的重要開放通道，取得顯著成效。中歐班列累計開行1800列，連接14國家、55個國際節點城市，基本實現亞歐大陸全覆蓋，成為「合肥製造」走向世界的「鋼鐵駱駝」。
合肥國際陸港項目緊鄰中鐵上海局合肥北站物流基地，占地449畝，分三期建設，總投資約10億元人民幣。功能布局包括多式聯運區、保稅物流區、海關監管區、倉儲配送區、商貿展示區、綜合服務區等板塊。項目周邊合九、寧西、滬漢蓉鐵路線密集，可便捷聯通滬陝、京台、蕪合等高速路網。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言